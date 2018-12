Oschatz

Weihnachtszeit ist Friedenszeit. Das Friedenslicht leuchtet seit dieser Woche in Oschatz. Am kommenden vierten Adventssonntag wird ab 18 Uhr das Friedenslicht in der St. Aegidien-Kirche weitergegeben. In den vergangenen Jahren hatte sich die Oschatzer Familie Sirrenberg um den Empfang und die Weitergabe des Friedenslichts gekümmert. Jetzt gibt es einen Generationswechsel. Die Oschatzer Pfadfinder haben das Friedenslicht in Leipzig in Empfang genommen und werden bei der Weitergabe am Sonntag bei der Andacht dabei sein. „Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt von der Familie Sirrenberg übernehmen konnten und laden die Oschatzer ein, sich am kommenden Sonntag, das Friedenslicht abzuholen und weiterzugeben“, so Pauline Schäfer, Oschatzer Pfadfinderin und Schülerin des Thomas-Mann-Gymnasiums. Die diesjährige Friedenslichtaktion steht unter dem Motto: „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“. Mitte Dezember wurde das Friedenslicht aus Betlehem abgeholt und wird jetzt an die Haushalte weitergegeben.

Von Hagen Rösner