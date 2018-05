Naundorf,



Quatsch mit Soße: So heißt das aktuelle Kochprojekt der Ökostation Naundorf. Damit geht das von der Deutschen Kinderhilfe unterstützte Angebot „Küchenzauber“ ins vierte Jahr. Michael Kruse, regionaler Koordinator des Vereins, erklärte im vergangenen Jahr bei der Übergabe der Spende: „Es ist ein besonderes Anliegen des Deutschen Kinderhilfswerkes, die gesundheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Hier erfahren Kinder die Vorteile einer gesunden und nachhaltigen Ernährung.“

Knäckebrot und Erdbeertörtchen

Soße stand am Dienstag jedoch nicht auf dem Speiseplan. Die Kinder hatten sich für Knäckebrot, Kräuterbrötchen, Kräuterbutter und Erdbeertörtchen entschieden. Die Kräuter ernteten Celina und Jonas frisch von den Hochbeeten im Garten der Ökostation. In der Küche wurde danach wenig Quatsch gemacht, sondern zumeist streng nach Rezept gearbeitet. Wer dabei die Menge, die zum Beispiel in einer Tüte Mehl drin ist, mit der für den Teig benötigten Menge ins Verhältnis setzen kann, ist im Vorteil. Die Küchenwaage zeigt schließlich nur an, ob man zu viel oder zu wenig in die Schüssel geschüttet hat. Es gibt also viel zu lernen und probieren für die Mädchen und Jungs, die sich an Töpfe, Schüsseln und Backformen trauen. Offensichtlich haben die Teilnehmer aber daran viel Spaß, schließlich gibt es am Ende einer solchen Kochstunde etwas Gesundes zum Probieren und man hat es mit in der Hand, ob es gelingt.

Anmeldung erforderlich

Der nächste Küchenzauber steht am 26. Juni, 14.15 Uhr, im Plan der Ökostation. Eine Anmeldung ist erforderlich, ebenso wie Interesse an der Küchenarbeit. Dabei ist es egal, ob jemand schon einmal an einem Kochprojekt teilgenommen hat.

Von Axel Kaminski