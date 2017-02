Der Winterdienst in Mügeln hat bereits über 90 Einsätze absolviert, mehr als doppelt soviel wie in der gesamten Saison 2015/2016. Aufgrund der vielen frostigen Tage mussten 75 Tonnen Streugut nachgeordert werden. Am Donnerstag bereiteten Werner Lippmann und René Zwartek den Multicar für den heutigen Einsatz vor.