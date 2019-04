Lampersdorf

Die Führungsspitze der Freiwilligen Feuerwehr besteht jetzt aus einem Trio: Auf einer eigens einberufenen Mitgliederversammlung wählten die Kameraden ein neues Leitungsteam, und das wurde jetzt per Beschluss durch den Wermsdorfer Gemeinderat offiziell bestellt. Ab sofort ist Andreas Ackermann neuer Wehrleiter. Zu seinen Stellvertretern wurden Thomas Kiefner und Michael Lamm bestimmt.

Wahl außer der Reihe

Nötig wurde die Wahl außer der Reihe, weil der langjährige Leiter Frank Reichel sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Reichel hatte von mangelndem Zusammenhalt in Wehrleitung und Vorstand des Feuerwehrvereins gesprochen und beklagt, dass seine Arbeit kaum mehr Anerkennung finde. Es sei an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen, meinte er. „Ich will die Entwicklung in der Feuerwehr Lampersdorf nicht aufhalten und die Arbeit in jüngere Hände geben“, hatte Frank Reichel angekündigt.

Zwei Stellvertreter übernehmen Verantwortung

Das ist nun geschehen: Mit Andreas Ackermann bekommen die Freiwilligen einen Wehrleiter, der bereits in den vergangenen Jahren als Stellvertreter fungierte. Dieses Amt teilen sich künftig Thomas Kiefner und Michael Lamm. „Das ist sehr viel Arbeit, die damit auf mehr Schultern verteilt wird“, sagte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) bei der offiziellen Bestellung. Gemeinsam mit Hauptamtsleiterin Katja Hannß gratulierte er den Kameraden zur erfolgreichen Wahl und wünschte eine gute Zusammenarbeit.

Neuer Vorsitzender für Verein

„Ich habe großen Respekt vor diesen Engagement“, so Müller. Wenn junge Leute in den Ortswehren bereit seien, für das Gemeinwohl Verantwortung zu übernehmen, unterstütze die Gemeinde die Kameraden gern. Die Wahl gilt jetzt für fünf Jahre, danach müssen die Helfer in Lampersdorf erneut über ihre Wehrleitung abstimmen. Zeitgleich mit diesem Votum fand auch die Wahl für den künftigen Vorstand des Feuerwehrvereins statt, dessen Vorsitz Thomas Kiefner übernommen hat. Damit soll der direkte Weg zur Abstimmung zwischen Wehr und Verein auch in Zukunft gesichert sein.

Würdigung geplant

Bürgermeister Matthias Müller nutzte die vergangene Ratssitzung, um Frank Reichel für seine Arbeit in der Feuerwehr Lampersdorf, die er seit 1984 als Wehrleiter geführt hat, zu danken. Dafür sei eine Würdigung seiner Verdienste in einem angemessenen Rahmen geplant, kündigte er an.

Von Jana Brechlin