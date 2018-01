Fünf Gründe in Oschatz zu leben – und fünf Gründe, die dagegen sprechen

Oschatz. Für den Nachwuchs hält Oschatz acht Kindertagesstätten bereit, fünf in kommunaler, drei in freier Trägerschaft. Die drei Grundschulen, jeweils mit Früh- und Nachmittagshort, eine Oberschule, ein allgemeines und ein berufliches Gymnasium (mit Berufsschule) sowie ein privates Bildungszentrum ermöglichen weitere Ausbildung.

Die sanierte Oschatzer Innenstadt ist eine Perle und wird weit über die Grenzen der Region hinaus gelobt. Eine Werbegemeinschaft bemüht sich um die Belebung des Zentrums. Es gibt Discounter, Fachgeschäfte, Restaurants, Bäcker, Fleischer und touristische Magneten wie Stadt- und Waagenmuseum, O-Schatz-Park, historische Türmerstube, eine Stadthalle und ein reges Vereinsleben.

Die Anbindung an die Autobahn 14 hat sich nach dem Bau der Ortsumgehungen Mügeln und Wermsdorf verbessert. Per Zug ist man binnen 36 Minuten in Leipzig. Oschatz investiert in Eigenheimstandorte, eine Chance für jene, die in der Stadt arbeiten, aber ruhig auf dem Land leben wollen.

Die Kriminalitätsrate ist deutlich geringer als in der Großstadt. Deutlich wurde dies zuletzt bei der Verhältnismäßigkeit in der Diskussion um Überwachung öffentlicher Plätze.

Die Dahlener Heide und der Wermsdorfer Wald, unlängst als Waldgebiet des Jahres ausgezeichnet, sind nur einen Katzensprung entfernt. Diese können zu Fuß oder mit dem Rad erkundet werden. Um Radtourismus voranzubringen, investiert Oschatz in den Mulde-Elbe-Radweg.

Die Arbeitslosigkeit in Oschatz ist zwar gering, die attraktiven Jobs findet man jedoch überwiegend anderswo – die Zahl der Pendler steigt. Das Lohnniveau ist in den Großstädten einfach besser – ein Grund für den Wegzug junger Menschen.

Oschatz verliert Einwohner, und die die bleiben, werden immer älter – der demografische Wandel ist nicht umzukehren oder aufzuhalten, aber er ist nicht alleiniges Problem der Stadt Oschatz – so wie es der RTL-Beitrag suggerierte.

Angebote für Jugendliche sind rar gesät. Es fehlen Discothek und Kino, das Erlebnisbad wird voraussichtlich bedarfsorientiert zurückgebaut. Zwischen den beiden Jugendhäusern E-Werk und Jugendhaus Sprungbrett gibt es keine Konkurrenz, sondern Kooperation, um den wenigen Vertretern der Zielgruppe Angebote zu schaffen. Hinzu kommt, das gewisse Künstler nie in Oschatz ein Konzert geben werden – dafür sind die Stars zu groß und Oschatz schlicht zu klein.

Die Zahl aller gastronomischen Anbieter in der Stadt – vom Restaurant über den Imbiss bis hin zum Café, beläuft sich auf 18. Die Vielfalt lässt dabei zu wünschen übrig, statt dessen häufen sich im Stadtgebiet parallel zum Kneipensterben die Döner-Anbieter.

Es wird immer schwerer, für leer stehende Ladengeschäfte neue Mieter zu finden. Falls das doch gelingt,werden diese Läden durch Anbieter von Mobilfunkbedarf, Sanitätsfachhandel oder Dönergeschäfte genutzt.

Von Christian Kunze