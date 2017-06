Treptitz. Die Treptitzer Feuerwehr will künftige Helfer so früh wie möglich auf sich aufmerksam machen. Dazu passt der Überraschungsbesuch anlässlich des Kindertages in der Tagesstätte Cavertitz, wo Wehrleiter Hans-Günther Hesse und Martin Hühnlein den Mädchen und Jungen Minifahrzeuge, darunter auch eine Feuerwehr, überreichten. „Es sind auch Kinder unserer Kameraden hier in der Einrichtung, die wachsen natürlich mit der Feuerwehr auf“, begründete Hesse. Darüber hinaus freue er sich immer, wenn auch Neueinsteiger den Weg zu den Freiwilligen finden.

Nach zuletzt fünf Neuaufnahmen in die freiwillige Feuerwehr des Ortes könne man nun auf 26 aktive Kameraden zählen. „Das ist für einen Ort unserer Größe eine beachtliche Zahl“, schätzt Hesse ein. Spezielle Angebote für Kinder wie eine Mini-Wehr gebe es zwar nicht, dafür aber Jugendliche, die bereits mit 16 Jahren die Helfer unterstützen – mit dem Einverständnis der Eltern. „Diese Jugendlichen können dann ihre Grundausbildung absolvieren und auch schon mit bei Einsätzen ausrücken“, erklärt der Wehrleiter. Das sei eine große Motivation.

Unterstützung erfahre die ehrenamtliche Arbeit durch Sponsoren und die Gemeinde. Zuletzt sei erneut in die Ausrüstung der Wehren investiert worden, freut sich Hesse, der gleichzeitig Gemeindewehrleiter ist.

Abgesehen davon engagiere man sich im Dorfleben. Oftmals seien ganze Familien dabei, wenn die Wehr etwas auf die Beine stellt. „Das prägt natürlich. Wenn dann der Vater in der Wehr ist, wird das für den Nachwuchs auch interessant.“ Die nächste Gelegenheit, sich zu präsentieren, gibt es für die Kameraden des Ortes – und die übrigen Wehren der Gemeinde Cavertitz – am Sonntag, wenn ab 9 Uhr in Schirmenitz der Feuerwehrausscheid stattfindet. Die Treptitzer gehen als Titelverteidiger an den Start.

