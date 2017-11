Für neues Feuerwehrauto in Zaußwitz gibt es kein Angebot

Liebschützberg. In der Einladung zur jüngsten Sitzung des Gemeinderates stand die Vergabe des Auftrages für ein Feuerwehrfahrzeug. Zu Beginn der Beratung beantragte Bürgermeister David Schmidt (parteilos), diesen Tagesordnungspunkt abzusetzen. „Es ist ein Kuriosum passiert“, erläuterte er.

Mitte August hatte die Gemeinde in Zaußwitz den Fördermittelbescheid für das neue Fahrzeug in Empfang nehmen können. Eines der beiden Fahrzeuge dieser Ortswehr – ein mittlerweile 35 Jahre alter LO – soll durch das so geförderte Fahrzeug ersetzt werden. Nach dieser Übergabe wurde in der Gemeinde das Leistungsverzeichnis erarbeitet und das Fahrzeug ausgeschrieben. „Fünf Unternehmen hatten die Unterlagen abgerufen“, schilderte der Bürgermeister die erste Resonanz. Allerdings sei bis zum Submissionstermin kein Angebot im Gemeindeamt eingegangen.

Ausschreibung war in Ordnung

„Wir haben das Landratsamt konsultiert und gemeinsam noch einmal das Leistungsverzeichnis geprüft“, erklärte David Schmidt den Gemeinderäten. Die Ausschreibung sei in Ordnung gewesen. Offiziell habe sich kein Hersteller gemeldet und Gründe genannt,warum man sich nicht an der Ausschreibung beteiligt habe. Es gäbe jedoch ein Gerücht. Demnach seien die Firmen mit einem Auftrag des Bundes, der eine größere Zahl an Fahrzeugen für den Katastrophenschutz bestellt haben soll, gut ausgelastet.

„Wir werden Anfang nächsten Jahres neu ausschreiben“, erläuterte David Schmidt das weitere Verfahren.

Keine Zusatzkosten

Zusatzkosten entstünden der Gemeinde nicht, da das Leistungsverzeichnis in der Verwaltung selbst erstellt wurde. Die Gemeinde hat den Eigenanteil für das Fahrzeug im aktuellen Haushalt eingeplant. Das ist ein Doppelhaushalt für 2017 und 2018. Mittel müsste man also erst übertragen, wenn 2018 keine Rechnung mehr fällig würde. „Ich gehe davon aus, dass der eingeplante Eigenanteil ausreichen wird, auch wenn wir den Auftrag nun erst später vergeben können“, sagte der Bürgermeister der Oschatzer Allgemeinen. Ob man durch diese Verzögerung billiger oder teuer komme, lasse sich nicht feststellen, da es ja kein Angebot gäbe. Für das neue Fahrzeug erhält die Gemeinde – unabhängig von der Summe, die im Angebot steht – einen Festzuschuss in Höhe von 120 000 Euro.

Wehrleiter nicht überrascht

Den zur Ratssitzung anwesende Zaußwitzer Ortswehrleiter und stellvertretenden Gemeindewehrleiter Marcus Müller überraschte es nicht, dass kein Beschluss gefasst werden konnte. Er war am Tag, als die Angebotsfrist endete, im Gemeindeamt und wusste deshalb, dass keine Angebote vorlagen. Deshalb ist Müller froh darüber, dass in der Wehr engagierte Kameraden wie Steffen Haupt die alten Fahrzeuge am Laufen halten.

Einen positiven Aspekt habe die Verschiebung letzten Endes doch noch. „Wenn das Fahrzeug erst 2019 ausgeliefert wird, dann kommt es pünktlich zum 180-jährigen Bestehen der Wehr“, erläuterte er.

Von Axel Kaminski