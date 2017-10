Fundstücke, Radrennen und versprochener Strand im Wochenrückblick

Dahlen/Kemmlitz. Ja, ist denn heut schon Weihnachten? In Dahlen ist offenbar ein Wichtel unterwegs gewesen und hat schonmal Geschenke verteilt. Also eins jedenfalls, eine Schubkarre nämlich. Die hat zwar noch Luft auf dem Reifen, allerdings fehlen die Griffe, weshalb die Gabe fast schon in die Kategorie Schrottwichteln fällt. Haben will das Ding nun auch keiner, weshalb es jetzt im Bauhof rumsteht. Auch ein anderes Geschenk kam in der Stadt gar nicht gut an. Die Macher des Heiderad-Cups hatten eine Reihe Sportradler in sehr bunten und sehr engen Funktionssachen Richtung Dahlen geschickt und angenommen, den Fan und Sportzuschauer freut das. Weit gefehlt, denn es gibt zwar Radsportbegeisterte, aber eben auch jede Menge Autofahrer, und die wurden durch die Straßensperrung wegen des Rennens ausgebremst. Im Stadtrat ist man sich einig: Freie Fahrt für freie Dahlener heißt es und im Umkehrschluss gibt es nächstes Jahr die rote Karte für den Cup.

Rot sieht man auch in Kemmlitz, und zwar schon seit Jahren. So lange warten Einwohner dort auf das Bad im ehemaligen Tagebau Frieden. Das war vom Kaolinwerk längst versprochen worden. Versprochen ist versprochen? Schön wär’s. Die Landschaft sieht immer noch wenig nach Strand, dafür viel nach Tagebau aus. Wer Weihnachten schon einmal eine blöde Küchenmaschine oder gar Socken auspacken musste, bekommt eine Ahnung davon wie sich die Kemmlitzer fühlen müssen. Da fällt es schwer, vor lauter Enttäuschung einen kühlen Kopf zu bewahren. Vor allem so ohne kühles Nass.



Von Jana Brechlin