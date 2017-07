oschatz. Die Fußballer des FSV Oschatz können darauf hoffen, dass sie in absehbarer Zukunft auch in regenarmen Zeiten auf einem qualitätsmäßig besseren Rasen als jetzt spielen können. Anlässlich des 70-jährigen Betriebsjubiläums hatte die Kattner Stahlbau GmbH einen Spendenaufruf zugunsten des FSV Oschatz gestartet (wir berichteten). Insgesamt sind bei dieser Aktion 3500 Euro zusammengekommen. Davon spendeten die Gäste der Festveranstaltung 2950 Euro. Von der Firma Kattner wurde die Summe anschließend auf 3500 Euro aufgerundet.

Heike Kattner übergab jetzt den symbolischen Scheck für das Projekt „Rasenbewässerung Stadion Oschatz“ an den Vorstand des FSV Oschatz, Bernd Biedermann.

„Nun muss eine geeignete und kostengünstige Lösung erarbeitet und in Angriff genommen werden, um spätestens zur neuen Saison ab Sommer 2018 mit der neuen Bewässerung – und damit einer wesentlich verbesserten Rasenqualität – starten zu können“, informiert Heike Kattner.

Beteiligt haben sich an diesem Projekt viele Lieferanten, Beschäftigte und Freunde der Firma Kattner – darunter auch mehrerer größere Unternehmen aus der Stadt Oschatz. „Im Namen des FSV Oschatz geht ein großes Dankeschön an alle Spender“, so Vorstand Bernd Biedermann.

Von OAZ