Oschatz. Eine 56 Jahre alte Fußgängerin wurde am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Leipziger Platz in Oschatz schwer verletzt. Beim Linkseinbiegen in die Leipziger Straße habe ein 63 Jahre alter Seat-Fahrer nicht beachtet, dass die Ampel für die Fußgänger, die die Kreuzung queren, ebenfalls Grün anzeigte, berichtete die Polizei. Der Fahrer habe deshalb die 56-Jährige übersehen und die Frau angefahren. Die schwer verletzte Fußgängerin musste daraufhin im Krankenhaus stationär behandelt werden. Der Seat–Fahrer habe sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten, so die Polizei weiter.

Von kasto