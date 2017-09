Gabriele Kobylka ist die neue Oschatzer Shopping-Königin

Oschatz. Ob schwerhörige Rapunzel oder attraktive Autodiebe, eine tanzende Cinderella oder aus Gardinenstoff geschneiderte Kleider – am Sonnabend beeindruckte die Oschatzer Modenacht einmal mehr mit Kreativität und Unterhaltungswert. Ein facettenreiches Programm rund um die neuesten Trends lockte besonders am Abend zahlreiche Besucher in die Innenstadt.

Kleidung für jeden Anlass

Sportmoden oder Hochzeitskleid, Unterwäsche, Bauchtanz-Garderobe oder die passende Kleidung für den Herbstspaziergang – die Oschatzer Händler und ihre Models präsentierten die passende Kleidung für jeden Anlass. Mit Einfallsreichtum rückten die beteiligten Firmen auch Waren in die Spotlights vor dem Thomas-Müntzer-Haus, die sich wohl nur in der Döllnitzstadt auf dem Laufsteg finden lassen. Der Kissentanz des Reisebüros, diebische Tänzerinnen stehlen das Auto neben der Bühne – für das Sanitätshaus wurden die Moderatoren Ines Schurig und Stefan Bräuer zu Erzählern eines modernen Märchens, mit schwerhörigem Rapunzel und mittels Elektro-Scooter gerettetem Schneewittchen.

Das wohl modischste Knastoutfit präsentierten Tänzerinnen für das „Mazda Autohaus Schmidt Quelle: Stefan Kirsten

Kreative Händler

Von der Fantasie der Oschatzer Organisatoren könnte sich wohl so manche Modenschau noch einige Inspiration holen. „Ich freue mich über die Kreativität, mit der die Händler, aber auch die Akteure und Tanzgruppen zu uns gekommen sind“, zeigte sich die für das Bühnenprogramm verantwortliche Bettina Schütze beeindruckt. Während auf der Bühne Schickes und Praktisches, Sportliches und Festliches vorgeführt wurde und sich das Publikum von Tanz- und Showeinlagen unterhalten ließ, luden die Innenstadtgeschäfte zum Einkaufsbummel ein. Inspiriert vom Catwalk vor dem Thomas-Müntzer-Haus nutzten die Besucher die Gelegenheit zum Shopping bis 22 Uhr. Für Staunen im Publikum sorgten auch Saxophonistin „Saxissima“ und Feuerkünstlerin Anne Fleischer mit ihren Auftritten.

Feuer und Flamme: Anne Fleischer begeistert die Zuschauer mit ihrer Feuershow Quelle: Stefan Kirsten

Krönung der neuen Shopping-Queen

Ein weiteres Highlight des Programms war die Krönung der „Shopping Königin 2017“. Im Wettbewerb, der sich in diesem Jahr um das Thema Handtasche drehte, setzte sich nach dreistündigem Shopping-Marathon Gabriele Kobylka gegen ihre zwei Mitbewerberinnen durch. „Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich möchte auch allen Geschäften danken. Wir wurden überall sehr gut beraten“, freute sich die glückliche neue Shopping-Königin.

Schneewittchen wurde mit einem Elektro-Scooter gerettet. Quelle: Stefan Kirsten

Auch Bettina Schütze freute sich nach siebenstündiger Show über einen gelungenen Abend: „Es war wieder sehr schön und abwechslungsreich, mit vielen kreativen Choreografien. Ein großer Dank geht an alle beteiligten Geschäfte, Helfer und Sponsoren, die die Modenacht auch 2017 zu einem Erfolg gemacht haben!“

Die Oschatzer Band „Swingfield“ ließ das Bühnenprogramm vor dem Thomas-Müntzer-Haus musikalisch ausklingen, parallel startete im E-Werk die After-Show-Party.

Sportlich zeigten sich die jungen Models von „Intersport Hanel Quelle: Stefan Kirsten

Von Stefan Kirsten