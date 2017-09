Gästeführer im Schloss Hubertusburg Wermsdorf im Dauereinsatz

Wermsdorf. Ein Schrittzähler wäre ein spannendes Utensil für die Gästeführer im Wermsdorfer Schloss Hubertusburg. An normalen Besuchstagen müssen die Ehrenamtlichen schon gut zu Fuß sein, bei Veranstaltungen wie dem zurückliegenden Tag des offenen Denkmals erst recht.

Insgesamt 30 Führungen am Denkmaltag

500 – registrierte – Gäste haben dabei die Gelegenheit genutzt, mehr von den Räumen des Schlosses zu sehen als sonst möglich. Weitere etwa 150 Gäste nutzten die Angebote um die Rundgänge, um bei schönem Wetter vor Ort zu sein, schätzen die Gästeführer des Freundeskreises ein. „Fast jeder der teilnehmenden Gäste nahm alle drei angebotenen Rundgänge durch Süd-Westflügel, Ost- und Nordflügel wahr“, zieht Martina-Elvira Lotzmann aus der Runde der Ehrenamtlichen Bilanz. Insgesamt 30 Führungen hätten an diesem Tag stattgefunden. Dabei seien die einzelnen Gruppen gut und gerne einen Kilometer gelaufen – ohne die zahlreichen zu überwindenden Treppen hinauf und hinab. „In Hubertusburg ist eben alles groß und weit“, bringt sie es auf den Punkt.

Computeranimationen an authentischen Orten

Aufgabe war, das Thema „Macht und Pracht“ des diesjährigen Denkmaltages geschickt umzusetzen. Dabei hätten Computeranimationen an authentischen Orten geholfen, die einstmalige Schönheit der königlichen Residenz zu vermitteln. Und wo keine Technik weiter half, war die Vorstellungskraft der Gäste gefragt. So hätten sich die Besucher mit Vergnügen dazu animieren lassen, die original nicht mehr vorhandene englische Treppe bis in den Festsaal des Schlosses zu beschreiten, blickt Martina-Elvira Lotzmann zurück. Die Begeisterung der Gäste sei eine schöne Bestätigung für den Einsatz der Helfer gewesen. Ein Dank gelte auch den Mitgliedern der katholischen Pfarrgemeinde St. Hubertus, die zum Denkmaltag in die Schlosskapelle eingeladen hatten. „Es war ein wirklich gelungener Tag, auch wenn wir am Ende alle geschafft waren“, sagte sie. Aber wenn die Besucher zufrieden seien, habe sich aller Einsatz gelohnt.

Von Jana Brechlin