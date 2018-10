Gallschütz

Was für ein Abend im Feuerwehrgerätehaus Gallschütz: 100 Besucher hatte sich der frühere Wehrleiter und jetzige Feuerwehrsprecher Dieter Kroschke für das 2. Oktoberfest gewünscht. 180 kamen letztlich. „Das Gerätehaus platzt aus allen Nähten“, freute er sich. Sogar die Kameraden aus Mockritz kamen – angeführt vom dortigen früheren Wehrleiter Dietmar Sommerfeld. „30 bis 40 Leute mussten draußen stehen. Dafür hatten wir zwei Feuerschalen. Wir haben dann die Tür offen gelassen, damit sie etwas von der Blasmusik hören“, erzählte Kroschke weiter. Die letzten gingen erst halb drei.

Auch einen Ehrengast gab es: Else Moser – mit 98 Jahren älteste Anwohnerin in Gallschütz – kam mit Tochter Marianne Moser (76) und Enkel Heiko Moser. „Sie ist in ein großer Fan der Blasmusik und die Kemmlitzer Blaskapelle hatte schon zu ihrem 90. Geburtstag im Dorf gespielt“, sagte Kroschke.

Kemmlitzer Blaskapelle feiert 70. Geburtstag

Zum Ambiente mit selbst geschossenem und zubereiteten Rehgulasch, Brezn und jeder Menge Gerstensaft passte auch die musikalische Umrahmung der Kemmlitzer Blaskapelle. Die nutzte ihren Auftritt, um ihren in diesem Jahr anstehenden 70. Geburtstag zu feiern.

Außerdem auf der Bühne: Die Crazy Dancers aus Naundorf bei Oschatz. In drei Einlagen zeigten die Mädels in tollen Kostümen wie der kurzen Dirndl-Variante oder dem Flamenco-Kleid, was sie drauf haben.

Dirndl-Wettbewerb für 2019 geplant

Apropos Kostüme: Viele Gäste kamen passend in Dirndl und Lederhose. Ilona Tennhagen und Cornelia Burghardt gewannen den inoffiziellen Titel der Damen mit den schönsten Dirndln gewählt. Nächstes Jahr soll es einen echten Preis dafür geben. Doch aus das Gerätehaus selbst hätte einen Preis für seinen Oktoberfestkranz verdient gehabt.

