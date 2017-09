Mügeln. Das ging mächtig schief: Der 72-jährige Fahrer eines Ford Fiesta parkte am vergangenen Sonnabend seinen Ford Fiesta direkt vor dem Schaufenster des Netto-Marktes in Mügeln. Als er gegen 11.10 Uhr wieder in sein Auto stieg, verwechselte er den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang und krachte in die Schaufensterscheibe. Die ließ der Discounter nun provisorisch verschließen.

Von Heinz Großnick