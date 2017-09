Ganzig sucht und findet den Superkürbis

Ganzig. Kürbisse sind krisenfest. Zur 7. Auflage des Festes, dass die Einwohner dieser Frucht widmen, wurde das deutlich. Denn die in diesem Jahr geernteten und am Dorfgemeinschaftshaus ausgestellten Exemplare stellten alles bisher dagewesene in den Schatten. Matthias Jähnigen stellte seine eigenen aufgestellten Rekorde ein. Der größte und schwerste Kürbis aus seinem Garten brachte in diesem Jahr sage und schreibe 268 Kilogramm auf die Waage. Um das Gewicht dieser Megafrüchte zu ermitteln, war besondere Hilfe von Nöten. Landwirt Rico Pinkert stellte seinen Fendt-Traktor zur Verfügung. An dem wurde eine Federzugwaage befestigt und die Kürbisse in Netzen hochgezogen.

Schärfster Konkurrent für Matthias Jähnigen war Karsten Groß, ebenfalls aus Ganzig. Doch er hatte mit seinem 198-Kilogramm-Exemplar das Nachsehen. Zur Erinnerung: der bisher gewichtigste Kürbis in den vergangenen sechs Jahren hatte „nur“ 92 Kilogramm. Nicht ganz so schwer, dafür aber immer noch mächtiger als das, was man so im Supermarkt oder beim Gemüsehändler auf dem Markt findet, war das Zucchini-Aufgebot in diesem Jahr. Gleich ein Dutzend davon konkurrierten um den Titel. Günter Thiele hatte seine geerntete Großfrucht sogar aus dem ein ganzes Stück entfernten Erfurt mitgebracht. Das Kürbisfest der Ganziger hat sich also über die Grenzen Sachsens hinweg schon einen Namen gemacht.

Aus dem Nachbarlandkreis Mittelsachsen, genauer aus Pulsitz bei Ostrau, kam eine Gruppe Hobbygärtner. Erkennbar waren sie am einheitlichen Dress und einer selbstgebauten Kürbisfigur in Lebensgröße. Diese gewann am Ende des Abends den Preis für den am schönsten gestalteten Kürbis. Die Konkurrenz war enorm, reihten sich für diesen Wettstreit doch auch Mini-Minion-Zierkürbisse und ganz in schwarz oder Glitzerfarben dekorierte Früchte mit ein.

Grund zur Freude gab es bei der 7. Auflage auch für zwei Frauen. Silke Römisch punktete bei den Besuchern des Festes mit ihrer Kürbissuppe. Sie setzte sich bei der Bewertung um die leckerste Herbstsuppe gegen vier weitere Kreationen durch. Den Sieg hat sie wohl der Erfahrung zu verdanken, denn die Bestnote holte sei sich schon zum vierten Mal. Ein Plus im Geldbeutel bescherte der Abend Isolde Hinkel aus Ganzig. Sie hatte bei der Schätzwette die Nase vorn. Die Besucher schätzten das Gewicht einer besonders üppigen Zucchini und zahlten pro Tipp einen Euro. Die Ganzigerin lag mit 20,3 Kilo nur 500 Gramm daneben und erhielt die Jackpotsumme – in diesem Jahr immerhin 85 Euro.

Von Christian Kunze