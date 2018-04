Mannschatz

Auf so eine Kulisse dürfte mancher Aktiver in der Fußball-Kreisklasse neidisch sein. Dutzende Interessierte verfolgten das Geschehen beim Rasentraktor-Rennen des Mannschatzer Maifestes. Auch in der 14. Auflage reichte es nicht, das Gaspedal durchzutreten, um Sieger zu werden. Man musste auch einhändig Stangen umfahren – manche wurde auch umgefahren, eine Rückwärtsstrecke absolvieren, von der Maschine aus einen Ball mit einem Hockeyschläger in ein Tor treiben und, und, und.

In der Addition beider Wertungsläufe bewältigte Vorjahressieger Eric Däbritz, „Werksfahrer“ der E-Mechanik Oschatz, diese Aufgaben am besten. Den familieninternen Schmidt-Wettbewerb konnte Holger Schmidt mit dem zweiten Platz in der Gesamtwertung für sich entscheiden. Den dritten Platz belegte Mike Fischer, der zum zwölften Mal an diesem Rennen teilnahm. Er war übrigens der Einzige im Feld der sieben Männer und einen Frau, der den einhändig zu absolvierenden Abschnitt weder mit Fanta noch mit Wasser, sondern mit einem Bier fuhr. „Eigentlich bin ich nicht so der Biertrinker, aber es hilft gegen die Nervosität“, meinte er.

15 Kinder am Start

Weit weniger Hindernisse hatten die Mädchen und Jungen zu absolvieren, die ohne Motorkraft auf den Parcours nebenan gingen. Insgesamt 15 Kinder waren von ihren Eltern zum Bobbycar-Rennen angemeldet worden. Fünf von ihnen starteten in der Altersklasse unter drei Jahren und gingen auf eine kürzere Distanz. Wie bei den Großen mit den Rasentraktoren, die alle einen Pokal bekamen, ging auch hier niemand leer aus. Alle Starter erhielten Medaillen und Preise. Dennoch freuten sich die Sieger besonders.

Auch Mädchen auf Podium

Bei den bis zu drei Jahre jungen Flitzern war das Podest fest in Männerhand: Ben Bonse gewann vor Luke Hübsch und Tamilo Pitzschel. In der älteren Altersgruppe verhinderte Luke Schatzki als Zweiter hinter Frieda Grundmann und vor Clara Claus einen kompletten Mädchen-Triumph.

Oberbürgermeister übergibt Pokal

Bereits am Sonnabend hatte Mannschatz Grund zum Jubeln. Die 1. Mannschaft der Gastgeber konnte das Kleinfeld-Fußballturnier für sich entscheiden. Zwölf Mannschaften hatten zunächst die Teilnehmer der Endrunde ermittelt. Im Finale setzten sich die Grün-Weißen gegen Juventus Urin durch und nahmen von Andreas Kretschmar den Pokal des Oberbürgermeisters als Stadtmeister der Freizeitkicker entgegen.

Kraft und Ausdauer waren auf dem Sportplatz schon am Freitagabend gefragt. Schließlich standen zunächst nur acht kräftige Männer zur Verfügung, um den mehr als 23 Meter hohen Maibaum aufzurichten, was ihnen aber offensichtlich gelungen war.

Von Axel Kaminski