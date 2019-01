Bornitz

In besonderer Erinnerung wird mir aus diesem Jahr meine Begegnung mit Helgard Wutschke bleiben. Sie hatte sich nach einem Artikel in der Redaktion gemeldet, in dem es um die Diskussion über einen Erinnerungsort für das Zugunglück in Bornitz ging.

Helgard Wutschke hatte auf berührende Art geschildert, wie sie jenen Februartag vor mittlerweile fast 63 Jahren erlebt hat. Die 84-Jährige, die seit einiger Zeit ihren Mann pflegen muss, fand dann auch noch etwas Zeit, mit mir persönlich zu sprechen und meine Fragen zu beantworten.

Erinnerungen einer Zeitzeugin

Bisher kannte ich nur die Fakten, die es dazu in alten Zeitungen gab. Von meinem Vater, der zu jener Zeit als Strehla und seine Ortsteile noch zum Kreis Oschatz gehörten, weshalb er hier auf die Oberschule ging, weiß ich, dass es in Bornitz verheerend ausgesehen haben muss. Er war an jenem Sonnabend mit dem Fahrrad auf dem Heimweg. Wie mir Helgard Wutschke berichtete gab es zwar schon damals die Unsitte, mit Händen in den Hosentaschen bei Unfällen zu gaffen. Allerdings besaßen 1956 nur wenige Leute einen Fotoapparat, an Handyfotos am Unfallort war zum Glück ebenso wenig zu denken, wie an Übergriffe auf Polizei und Rettungskräfte.

Ich hätte nicht gedacht, noch eine Zeitzeugin zu treffen, die damals nicht nur die Folgen des Unglückes gesehen, sondern bei der Bergung der Toten mitgearbeitet hatte. Nach allem, was sie schilderte, kann es nicht verwundern, dass diese Bilder bei ihr auch nach so langer Zeit nicht verblasst sind.

Zugunglück gehörte zu den schwersten in der DDR

Das Zugunglück von Bornitz gehörte zu jener Zeit sicher zu einem der schwersten Vorfälle dieser Art in der DDR. Manch einer vermutet, dass damals nicht so viel darüber in der Zeitung stand und auch später kein Gedenkstein gesetzt wurde, weil die höhere Politik das so wollte. Obwohl letztlich menschliches Versagen zu diesem Unglück führte, hätte es vielleicht nie so weit kommen können, wenn die Sowjetunion nach dem 2. Weltkrieg nicht das zweite Gleis als Reparationsleistung demontiert hätte. Möglicherweise war damals die Erinnerungskultur einfach anders als jetzt.

Welche Beweggründe jener Briefeschreiber hatte, der in der Gemeindeverwaltung Liebschützberg einen Gedenkort anmahnte, ja fast schon forderte, ist mir nicht bekannt. Vielleicht ist das auch zweitrangig. Wichtig ist, dass im Gemeinderat eine Diskussion zu diesem Thema eingesetzt hat. Und zumindest in öffentlichen Beratungen war man sich einig, dass man dieses Thema nicht vom Tisch wischen könne. Nicht nur der Opfer soll dort gedacht werden, sondern auch den Helfern wie Helgard Wutschke gedankt.

Dieses Vorhaben hat möglicherweise nicht die Priorität wie die Bereitsstellung einer ausreichenden Zahl von Kitaplätzen oder Bauflächen, soll aber auch nicht bis zu einem Jubiläum aufgeschoben werden – wenn man in diesem Zusammenhang überhaupt dieses Wort benutzen mag.

Von Axel Kaminski