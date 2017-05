Oschatz. Vor der Grundschule „Zum Bücherwurm“ in der Oschatzer Bahnhofstraße wird es derzeit ganz schön eng. Der ohnehin schon schmale Gehweg vor der Schule ist durch Bauarbeiten im Sockelbereich der Schulgebäude teilweise komplett gesperrt. Dazu kommt ein ungebremster Durchgangsverkehr sowie in Spitzenzeiten noch der elterliche Hol- und Bringedienst für die Schüler. Vor allem in den Morgenstunden geht in diesem Straßenabschnitt gar nichts mehr. Zumal sich Kinder und auch Erwachsene nicht an die Absperrungen halten. Etwas Entspannung ist zu erwarten, wenn in den kommenden Tagen die Sanierungsarbeiten an den Gebäuden abgeschlossen sind, und der Gehweg wieder durchgängig genutzt werden kann. Was allerdings bestehen bleibt, ist eine Forderung der Eltern, vor der Schule eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde einzurichten. Laut CDU-Bundestagsabgeordnetem Marian Wendt, der sich in die Diskussion einbrachte, dürfte dies kein Problem sein: „Wir haben im Bundestag ein Gesetz beschlossen, dass grundsätzlich vor Schulen eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden kann. Die örtliche Strassenverkehrsbehörde kann das dann entsprechend einrichten.“ Unterdessen plant die Stadt Oschatz für das Areal ein umfassende Problemlösung, die auch die Hol- und Bringesituation lösen soll. Mit dem anvisierten Abriss des „Roten Vorwerks“ könnten in dem Gebiet separate Parkplätze entstehen. Allerdings dürfte dies keinen Einfluss auf den Verkehrslärm haben, der nach wie vor in den straßenseitigen Klassenräumen herrscht.

Von Hagen Rösner