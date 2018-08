Oschatz

Es war eine ziemlich schwere Zeit, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und ihre Familien auf eine harte Probe stellten. Immer wieder brannten ganze Felder nieder. „Die Gefahr von Feldbränden ebbt nun langsam ab, da die meisten Felder abgeerntet sind. Wir hatten große Unterstützung, da die Betriebe selbst bereits vorgebeugt haben. Oft stand bereits der Pflug bereit und fahrbare Wasserfässer waren platziert. Je eher ein Feuer erkannt und mit der Erstbrandbekämpfung begonnen wird, umso weniger kann sich der Brand ausbreiten und die Schäden können gering gehalten werden.“ Doch Entwarnung gibt der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Frank Reichel nicht. Denn die anhaltende Hitze birgt auch neue Gefahren. So war in den vergangenen Tagen und Wochen besonders der Brand in der Deponie Oschatz verheerend, bei dem 800 Tonnen Grünschnitt über mehrere Tage hinweg brannten. Das Feuer bei den Kreiswerken in Delitzsch am Montag hielt die Kameraden mehrere Stunden im Einsatz. Hier brannten die Kunststoffballen. Frank Reichel ist von den Kameraden, die in den letzten Tagen und Wochen solch hohe Einsatzbereitschaft gezeigt haben, überwältigt. Und auch vor dessen verständnisvollen Arbeitgebern zieht er den Hut. Ähnlich sieht das auch Staatsminister Roland Wöller, der ein Schreiben an die Arbeitgeber richtete: „Die Freiwillige Feuerwehr engagiert sich ehrenamtlich rund um die Uhr für unsere Sicherheit. Sie schützt uns vor Bränden, bergen Verschüttete und retten Leben – manchmal unter der Gefahr für das eigene Leben. Aber sie tun noch mehr. Sie stiften gesellschaftlichen Zusammenhalt. […] Indem Sie Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr beschäftigen und sie für ihren ehrenamtlichen Dienst freistellen, leisten Sie einen unschätzbaren Betrag zu unserem Gemeinwesen. Für Ihre Mitwirkung und Ihr Verständnis danke ich Ihnen sehr!“

Die Zeit der Feldbrände sei nun vorbei. „Nun hoffen wir, dass es nicht noch zu Waldbränden kommt. Bisher konnten die Kameraden die Feldbrände vom Wald fern halten.“ Nur kleinere Waldbrände, die die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren schnell in den Griff bekommen haben – wie der in Schildau am Donnerstag – wurden bisher in der Region gemeldet. Durch Unachtsamkeit ist die Gefahr groß. Bereits vor vier Wochen wurde unter anderem in Nordsachsen die Waldbrandstufe 5 ausgerufen. Aktuell besteht hier Waldbrandstufe 4. Laut Aussagen des Forstbezirkes Leipzig seien der Wermsdorfer Wald sowie der Colditzer Forst akut bedroht. Schon ein Betreten des Waldes sei bei dieser Stufe nicht mehr empfohlen. „Es gibt aber immer wieder Leute, die dennoch sogar mit ihren Fahrzeugen in den Wald fahren. Durch den heißen Katalysator kann es auch passieren, dass es zu einem Brand kommen kann, obwohl das Fahrzeug bereits wieder weiter gefahren ist“, so Frank Reichel. Problem sei zudem das noch nicht vollständig beräumte Bruchholz nach dem Sturm „Friederike“ Anfang des Jahres. Große Gefahren können auch von kleinen Dingen ausgehen. So wie von dem unachtsam weggeworfenen Abfall, allen voran Zigarettenstummel. „Die Straßengräben sind durch den Mangel an Niederschlag ganz trocken und somit leicht entflammbar. Auch wenn es jetzt ein wenig regnen würde, würde es nichts nützen. Es müsste schon ein paar Tage richtig schütten. Die Böden sind einfach zu trocken. Kurzer Gewitterregen kommt nicht durch die trockenen Böden. Die größte Waldbrandgefahr besteht normalerweise im Frühjahr. Dort ist das alte Gras noch trocken und leicht entflammbar. Wenn dann das saftige Gras wächst, sinkt die Gefahr. Doch in diesem Jahr ist nicht wirklich was gewachsen. Somit ist die Waldbrandgefahr auch jetzt hoch.“

Wie verhalten sich Bürger bei einem Waldbrand richtig? „Waldbrände müssen immer sofort unter der Telefonnummer 112 gemeldet werden. Rauchverbot gilt in den Wäldern vom 1. März bis 31. Oktober. Es dürfen natürlich keine Zigarettenkippen beim Fahren aus dem Fenster geworfen werden. Pkw sollten nicht auf trockenem Gras geparkt werden, da es sich am heißen Katalysator entzünden kann.“ Nun bleibt nur zu hoffen, dass die andauernde Hitze ohne Niederschlag bald ein Ende hat, denn diese stellt Mensch und Tier auf eine harte Probe.

Von Kristin Engel