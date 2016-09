Mügeln. Dieser Unfall hat für den Halter des Fahrzeuges noch ein Nachspiel. Am Sonntag kam der Fahrer des Wartburgs 312/300 gegen 19 Uhr auf der Umgehungsstraße Mügeln an der Kreuzung Hohenwussen/Schweta von der Fahrbahn ab und fuhr gegen mehrere Leitpfosten. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach liegen. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, war der Fahrer spurlos verschwunden. „Der Halter meldete sich am nächsten Tag bei der Polizei und gab an, selbst gefahren zu sein“, sagte gestern Maria Braunsdorf, Pressesprecherin der Polizeidirektion Leipzig. Der 48-Jährige muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Ob Alkohol im Spiel war oder nicht, konnte Braunsdorf nicht sagen. „Wir tragen jetzt alle Fakten zusammen. Die Staatsanwaltschaft entscheidet dann, ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird“, so Braunsdorf.

Von Heinz Großnick