Fliegerhorst

Der Stieglitz, die Amsel und die Drossel bekommen demnächst voraussichtlich Gesellschaft im Fliegerhorst. Die nach diesen Vogelarten benannten Straßen in den bereits bestehenden Wohngebieten im westlichsten aller Oschatzer Stadtteile sind Vorbild für die Straßen, Wege in dem neuen Eigenheimstandort, der momentan entsteht. Die Namensgebung war jetzt Gegenstand einer öffentlichen Sitzung im Rathaus.

Oschatz in der Pflicht

Wichtig ist die frühzeitige, korrekte, sinnvolle und fortlaufenden Benennung und Nummerierung nicht allein für die potenziellen und bereits gesicherten Häuslebauer. Auch Ver- und Entsorgungsunternehmen drängen bereits frühzeitig darauf, Tatsachen an den neu anzufahrenden und zu versorgenden Haushalten zu schaffen. Im vorliegenden Fall bat ganz konkret das Unternehmen Deutsche Telekom darum, dass die Stadt tätig werde, um eine unkomplizierte Erschließung mit schnellem Internet im Zuge der Ausschreibung des Landkreises Nordsachsen zu gewährleisten. Laut Sächsischer Gemeindeordnung sind die Kommunen im jeweiligen Gebiet für die Namensauswahl und Widmung zuständig.

Vögel als Favoriten

Die Verwaltung legte den Mitgliedern des Hauptausschusses zur jüngsten öffentlichen Sitzung einen Plan vor, in dem sowohl die möglichen Straßenzüge, -abschnitte und Bereiche als auch mehrere Namensvorschläge für dieselben aufgeführt waren. Konkrete Vorschläge für die neu zu benennenden Wege und Häuserreihen lauten da unter anderem „Meisenweg“, „Habichtweg“, „Sperberweg“, „Eulenweg“, „Fasanenweg“ und „Am Wachtelnest“. Mit einem gewissen Augenzwinkern nahmen die Mitglieder zur Kenntnis, dass man in der Verwaltung offensichtlich auch Humor besitzt, denn ein weiterer Vorschlag lautete tatsächlich „Zum Kuckuck“. Ob es wohl Menschen gibt, die in einer Straße wohnen möchten, die an einen Fluch erinnert?

Kritik von Peter Streubel

Peter Streubel von der LInkspartei beantragte, die Namensgebung noch einmal zu vertagen und bei der Namensgebung etwas weiter zu denken als in den bisher bestehenden Kategorien und Prinzipien. Schließlich sei der Fliegerhorst ein geschichtsträchtiger Ort für Oschatz. Dem könne und solle Rechnung getragen werden. Mit seinem Ansinnen fiel er jedoch durch, wohl auch deshalb, weil er keine konkreten Vorschläge machte.

Von Christian Kunze