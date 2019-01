Oschatz

Schnattern, Gurren und Gackern wird es am 12. und 13. Januar wieder im ehemaligen Gasgerätewerk in der Ambrosius-Marthaus-Straße in Oschatz. Dann nämlich lädt der ehrenamtliche Rassegeflügelzuchtverein (RSZV) der Kreisstadt zur jährlichen Geflügelausstellung. Begutachtet wird dabei die „ganze Palette“ an Rassegeflügel, erzählt Achim Görner, Sprecher des Züchtervereins. Dazu gehören verschiedene Groß- und Zwerghuhnarten, Gänse und Enten ebenso wie Tauben – zugelassen sind alle Zier- und Rassegeflügel mit anerkanntem Fußring. Etwa 300 Tiere werden nicht nur von Züchtern aus Oschatz, sondern auch aus den umliegenden Orten wie Riesa, Wermsdorf, Torgau und Stauchitz präsentiert. Die Preisrichter kommen in diesem Jahr aus dem Vogtland.

„Manche Gesichter sieht man ja immer wieder, aber es kommen auch Leute von Außerhalb“, sagt Görner. Insgesamt hätten sich 27 Aussteller angemeldet. Das Standgeld beträgt pro Tier vier Euro, Jugendliche zahlen nur die Hälfte. Seit 1874 gibt es den RGZV in Oschatz, der momentan zwar nur 12 Mitglieder hat, dafür aber viel auf die Beine stellt. „Wir legen Wert darauf, den Verein am Leben zu halten“, beteuert Achim Görner. Junge Leute, die sich für die Vereinsabeit interessierten, seien allerdings oft durch ihre Eltern oder Großeltern geprägt. Für Kinder, die nicht unbedingt einen Bezug zur Geflügelzucht haben, bietet der Verein am Freitag vor der Schau eine kostenlose Führung an. Schulklassen und Kindergartengruppen sind eingeladen, sich Federvieh und Eier anzusehen.

Am Wochenende dann sind alle willkommen, die interessiert sind. Von 9 bis 17 Uhr am Samstag und von 10 bis 15 Uhr am Sonntag können die bewerteten Tiere in Augenschein genommen werden.

Von Hanna Gerwig