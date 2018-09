Oschatz

Was gibt es alles für Themen rund um den Apfel? Eine ganze Menge, wurde beim Apfeltag am Donnerstag in der Stadtbibliothek Oschatz klar. Schon die Kinder des Kindergartens und später auch die Schüler, die nach dem Unterricht zur Bibliothek kamen, meisterten die verschiedenen Aufgaben. Während sich der neunjährige Emil an einem Rätsel versucht, sind die Geschwister Viktoria (7) und Joelina (11) bereits beim Apfeldruck.

Alles dreht sich ums Obst

„Emil hat sich beim Rätsel sehr gut angestellt und flitzt nun durch die Räume der Bibliothek, um die einzelnen Teile für das Puzzle zu finden. Und das Beste dabei: Es dreht sich alles um Obst. Viele Kinder sind etwas kaufaul und mögen es nicht. Dabei kann man aus Äpfel so viele Dinge machen – sogar basteln. Zudem sind sie wirklich lecker. Emil ist ein Kind, das seine Mutti gerne in der Küche hilft. Daher interessiert es ihn hier besonders“, sagt Emils Oma, Brigitte Zschau aus Oschatz. Viktoria und Joelina haben die Werbung für den Tag in der Schule gesehen und da die ganze Familie gerne liest, waren sie in der Bibliothek genau richtig.

Höhepunkt ist Apfelverkostung

Der Höhepunkt des Tages war die Apfelverkostung. Wolfgang Müller – von Rosen-Müller Oschatz – stellte die verschiedenen Apfelarten vor und hatte auch kleine Apfelbäume mit dabei, um die Unterschiede an den Bäumen zu zeigen. „Run um ein gelungener Apfeltag zum 140-jährigen Bestehen unserer Bibliothek“, sagt Bibliothekarin Diana Mann.

Von Kristin Engel