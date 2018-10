Oschatz

Nur noch ein paar Löcher in der feuchten Erde am Ufer des Dorfteiches in Lampertswalde und rostige weiß-rote Stangen am Boden zeugen davon, dass hier noch vor wenigen Tagen ein Schutzgitter Teich und Straße voneinander abgetrennt hat.

Noch aus DDR-Zeiten standen die Stangen am Dorfteich im Ortsteil der Gemeinde Cavertitz und sollten Autos davon abhalten, im Wasser zu landen, wenn sie zu schnell in der Kurve unterwegs waren. „Eine richtige Schutzfunktion hatte das Geländer jedoch eigentlich nicht mehr, sondern stellte eher einen Sichtschutz dar“, sagt Gabriele Kläber vom Bau- und Hauptamt der Gemeinde Cavertitz.

Geländer wird nicht ersetzt

Lange fühlte sich auch niemand dafür zuständig, sich um das Schicksal dieses Gitters zu kümmern, aber nach einem Termin zur Besprechung zwischen der Gemeinde, der zuständigen Straßenmeisterei Dahlen und dem Landesamt für Sächsischen Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erklärte sich die Gemeinde Cavertitz dazu bereit, die Geländer nun abbauen zu lassen.

Um die Schutzgitter zu ersetzen und in der recht scharfen Kurve auf der Sörnewitzer Straße den Autofahrern eine Orientierung zu geben, bringt die Straßenmeisterei Dahlen demnächst Leitpfosten und sogenannte Kurvenleitmale in Form von Beschilderungen an, deren verkehrsrechtliche Anordnung von der Straßenverkehrsbehörde kommt.

Raserei ausgeschlossen

Die neuen Schutzeinrichtungen sollen eine optische Orientierung durch die Lichtreflexion geben, bevor Autofahrer in die nahezu rechtwinklige Kurve einfahren und somit rechtzeitig abbremsen können. Raser sollte es am Dorfteich auf der Sörnewitzer Straße jedoch nicht geben, da es auch dort eine innerörtliche Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 Stundenkilometer gibt. Außerdem führt an der evangelisch-lutherischen Kirche von Lampertswalde eine schmale, sich verjüngende Straße vorbei, die deswegen jeweils mit einem Kraftfahrzeug in nur eine Richtung befahrbar ist. Dafür wurde eigens eine Ampel installiert, um die Fahrt in beide Richtungen zu regeln und Kollisionen zu vermeiden.

Eine am Dienstag gestellte Anfrage an die Pressestelle des zuständigen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr zum Entfernen des Geländers am Lampertswalder Dorfteich blieb bis zum Redaktionsschluss am Mittwoch unbeantwortet.

Von Katharina Stork