Am Sonntag 10 Uhr, startet die Oldtimerrundfahrt „Durch die Dahlener Heide“. Wer die Mopeds, Motorräder, Gespanne und Autos noch in Ruhe anschauen möchte, sollte schon etwas früher auf das Festgelände der Dahlner Kirmes kommen, wo in diesem Jahr die Rundfahrt beginnt.