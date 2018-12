Leuben

Weihnachtslieder sind zu hören. Gesungen aus vollen Kehlen weisen sie den Weg zur nachmittäglicher Stunde auf dem Gelände von Schloss Leuben. Ein Weg, der nicht wie bisher gewohnt zu Schlossführungen einlädt, sondern zu einer besonderen Premiere. Die neuen Besitzer des Leubener Schlosses, die Familie Sahrer von Sahr-Schönberg und der Förderverein Schloss Leuben haben zum ersten Mal eine Scheunen-Weihnacht organisiert.

Marktstände mit regionalen Produkten

Dort, wo vor Jahren eine Werkstatt der Oschatzer Lebenshilfe beheimatet war, erinnert heute nichts mehr daran. Im Raum sind Sitzgruppen aufgestellt und an Marktständen von regionalen Anbietern und Vereinen kann auf dem kleinen Adventsmarkt noch so manches Weihnachtsgeschenk gekauft werden. Lichterglanz erstrahlt und in dem weihnachtlich geschmückten großen Raum lässt sich mancher an einer der Tischgruppen nieder, um mit Bekannten oder Freunden bei vom Verein angebotenen Leckereien mal wieder ausgiebig zu schwatzen oder mit Vereinsmitgliedern über deren Engagement zu plaudern.

Hofladen und Produktionsküche geplant

Mitten im Trubel sind auch die Schlossherren, Marion und Leo Sahrer von Sahr-Schönberg zu finden. Sie suchen das Gespräch mit den Besuchern, treffen auf Bekannte und dabei verrät Marion Sahrer von Sahr-Schönberg, dass genau dort, wo die Erzeugnisse des Bio-Betriebes Schlossrind und der anderen Händler an diesem Tag angeboten werden, in einem Jahr sich Hofladen, Produktionsküche und auch ein Raum für den Förderverein befinden sollen. Aber noch ist das alles Zukunftsmusik. Zur Scheunen-Weihnacht stimmen sich alle auf das bevorstehende Fest ein. Wer aufmerksam durch den Raum streift, dem sind auch zwei Schwibbögen aufgefallen, deren Lichter strahlen. „Die Schwibbögen hat uns ein Nachbar aus Pahnitzsch geschenkt“, erklärt die Schlossherrin. Vor Jahren war es der mit der Darstellung des Dahlener Schlosses. Seit sie nun Besitzer von Schloss Leuben sind, kam der mit dem hiesigen Bauwerk hinzu. Unikate, um die nicht nur Leubener die Familie beneiden. Apropos Leubener. Die bringen sich bei der Premiere der Veranstaltung mit ein, auch wenn sie nicht dem Förderverein angehören. So auch Josephine Eigenwillig. Sie hat mit Unterstützung anderer eine Tombola organisiert. Bei der Scheunen-Weihnacht erhält sie beim Verkauf der Lose zu Gunsten des Fördervereins von ihrer Schwester Unterstützung.

Kinder backen Plätzchen

Ein Magnet an diesem Nachmittag ist das Plätzchenbackangebot für Kinder. Sogar der zweijährige Rudi probiert sich mit Unterstützung von Mutti Anne Richter dabei aus. Inzwischen ist das gemeinsame Weihnachtsliedersingen beendet. Beim Vereinsvorsitzenden Marek Schurig und seinen Mitstreitern kommt etwas Hektik auf. Sie müssen für Kaffeenachschub sorgen, haben mit einem so großen Besucherinteresse nicht gerechnet.

Vorfreude auf nächste Scheunen-Advent

Gäste streifen von Marktstand zu Marktstand und entdecken dabei manches Mitbringsel oder schauen Andrea Reinhardt beim Spinnen von Alpakawolle zu. Zu den Besucherinnen gehört Heidrun Ochocki, die begeistert von der Scheunenweihnacht ist. Wie sie freuen sich die Besucher schon heute auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt „Die Leubener Scheunen-Weihnacht lädt ein“.

Von Bärbel Schumann