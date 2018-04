Cavertitz

Es ist eine teure Angelegenheit und ein wiederkehrendes Ärgernis: Immer öfter werden in der Gemeinde Cavertitz illegale Müllablagerungen gemeldet. Jetzt will die Kommune mit einer Informationsoffensive Einwohner sensibilisieren. Neben Aushängen in den Schaukästen und Veröffentlichungen im Gemeindeboten soll es teilweise auch Hauswurfsendungen geben.

Überbleibsel von Sperrmüllsammlungen

Fast schon mit regelmäßiger Gewissheit würden nach Sperrmüllsammlungen Abfälle übrig bleiben, die nicht zum Sperrmüll gehören, sagte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) zur jüngsten Gemeinderatssitzung. Aber auch abseits dieser Termine verschandele Müll die Landschaft wie zuletzt in Bucha am Hofeholz. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, betonte die Bürgermeisterin. Letztlich setze sich die Kommune dann mit dem Entsorger in Verbindung, und die Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz (ATO) GmbH hole dann den illegal abgelegten Müll. „Das geht am Ende zu Lasten der Allgemeinheit“, so Gürth. Ganz abgesehen davon, seien die Abfälle ein Schandfleck in der Landschaft und eine Gefahr für Mensch und Umwelt.

Bitte um Hinweise

Die Gemeinde plädiert, die regulären Angebote der ATO zur Entsorgung zu nutzen. Außerdem hoffe man, durch die jüngsten Informationen zumindest hin und wieder Verursacher dingfest machen zu können. Man bitte alle Einwohner, aufmerksam zu sein, und widerrechtliche Müllbeseitigung zu melden. Hinweise zu Ort, Tatzeit, wenn möglich Autokennzeichen oder Angaben zu beteiligten Personen können bei der Ermittlung der Verursacher helfen, denen dann Bußgelder drohen. Wer entsprechende Beobachtungen macht, kann sich an das Landratsamt Nordsachsen oder die Gemeindeverwaltung Cavertitz wenden. Als Aufruf zum Detektivspielen will man dies aber nicht verstanden wissen. „Es ist in jedem Fall auf die Eigensicherung zu achten“, unterstrich Bürgermeisterin Christiane Gürth.

Ähnliche Probleme im Wald

Mit dem Problem steht Cavertitz nicht allein da: Auch andere Kommunen sowie der Sachsenforst beklagen immer öfter, dass blaue Säcke, Hausmüll und sogar Elektroschrott oder Bauabfälle einfach in der Landschaft entsorgt werden.

Hinweise im Gemeindeamt Cavertitz unter Tel. 034363 50414 oder im Landratsamt Nordsachsen, Tel. 03421 7584141

Von Jana Brechlin