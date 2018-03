Gemeinde Cavertitz will Waldwege bei Treptitz abgeben

Treptitz. Die Gemeinde Cavertitz will ihre Wege in den Treptitzer Waldflächen abgeben. Seit 2015 läuft dort ein Flurneuordnungsverfahren, in dessen Rahmen auch der Wegebau gefördert wird. Ein Ziel des Verfahren sei es, aus vielen kleinen Flurstücken Flächen zu machen, die gut zu bewirtschaften sind, erklärte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Bisher sei das nicht überall möglich gewesen, weil die Zuwegung fehlte. Werden die Grundstücke jetzt neu vermessen und geordnet, habe jeder Waldbesitzer Anspruch auf einen Weg zu seinen Flächen. Dazu komme, dass der Forst eine Bewirtschaftung des Waldes fordere.

Kommune selbst hat keinen Wald

Obwohl die Kommune selbst keinen Wald habe, seien nicht öffentlich gewidmete Wegflächen auf die Gemeinde eingetragen. „Von insgesamt 4784 Metern sind 1180 Meter schon durch Hochwasserbeseitigungsmaßnahmen gebaut wurden. 3604 Meter Wege sind so wie immer“, beschrieb Gürth. Mit Holzerntemaschinen könnten diese nicht befahren werden, manche seien nur ein Trampelpfad, andere mittlerweile völlig überwachsen. Vorschlag der Verwaltung ist deshalb, die Wege an die Teilnehmergemeinschaft übertragen, deren 28 Mitglieder ein Interesse an der Zugänglichkeit ihrer Flächen haben. „Das ist keine Veräußerung unter Wert, weil uns dadurch weitere Verpflichtungen entfallen“, versicherte die Bürgermeisterin, das sei mit dem Kommunalamt bereits abgesprochen.

85 Prozent Förderung möglich

Die Teilnehmergemeinschaft könne dann Fördermittel für den Wegebau beantragen. 85 Prozent an Zuschüssen könnten dafür bewilligt werden. „Wir übernehmen auch einen Anteil an den 15 Prozent Eigenmittel und werden uns nicht ganz zurücklehnen“, sagte Christiane Gürth. Die Gemeinderäte folgten dem Vorschlag einstimmig.

Von Jana Brechlin