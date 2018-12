Wermsdorf

Die Gemeinde Wermsorf muss 322 484,25 Euro Fördermittel für den Neubau der Turnhalle an den Landkreis Nordsachsen zurückzahlen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat auf seiner Sitzung am Donnerstag mehrstimmig bei zwei Enthaltungen ( Harald Werner, Dr. Ulrich Hofmann).

Ausgangspunkt war der Bericht des Rechnungsprüfungshofes, der zunächst insgesamt 13 Punkte im Förderverfahren gerügt hatte. Zwölf davon habe die Gemeinde ausräumen können, so Bürgermeister Matthias Müller ( CDU), ein Vergabeverstoß sei jedoch übrig geblieben. Konkret hätte der Generalunternehmer wegen Mengenänderungen in 27 Positionen des 1600 Positionen umfassenden Leistungsverzeichnisses von der Vergabe ausgeschlossen werden müssen. Dagegen in Widerspruch zu gehen und zu klagen halte er für wenig aussichtsreich: „Der Zeitraum ist nicht abschätzbar und die Erfolgsaussichten sind sehr vage“, so Müller.

Enormer Zeitdruck

Letztlich sei der Fehler auf den enormen Zeitdruck des damaligen Förderverfahrens zurückzuführen: Als 2011 bekannt wurde, dass Steuermehreinnahmen für Investitionen zugunsten von Schulen und Kindereinrichtungen zur Verfügung stehen, wurde ein „Windhund-Verfahren“ gestartet, nach dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Auch fortan herrschte Zeitdruck, so mussten knapp 290 000 Euro Fördermittel bis 25. November 2011 und eine weitere Million Euro an Zuschüssen bis zum 31. August 2012 abgerechnet werden. Das habe ein Tempo verlangt, das angesichts der Größe des Projektes nahezu unmöglich schien, hieß es in der Erläuterung der Verwaltung. Betont wurde auch, dass bei zwischenzeitlichen Prüfungen durch das Landratsamt nichts beanstandet wurde.

Bedenken gemeinsam ignoriert

Alle Beteiligten – auch Kreis und Ministerium – hätten das Projekt umsetzen wollen, so dass „etwaige Bedenken zur zeitlichen Abfolge gemeinsam ignoriert worden sind“. Matthias Müller räumte ein, dies sei für ihn der schwierigste Beschluss überhaupt: „Das lastet sehr auf meiner Seele“. Doch der Bürgermeister blieb auch dabei, dass die Turnhalle eine Erfolgsgeschichte sei. Die Rückzahlung eines Teils der Fördersumme könnte aus liquiden Mitteln der Gemeinde erfolgen und habe keine Auswirkungen auf die geplanten Investitionen. Gemeinderätin Helga Sembdner ( SPD) empfand die Rückforderung nach sechs Jahren als unverschämt; Ursula Fritzsche ( SPD) schlussfolgerte: „Man darf sich bei solchen Projekten nicht drängen lassen“ und forderte, die Kommunen sollten sich gegen derartige Prozeduren wehren.

Er befürchte, dass Verfahren so kompliziert werden, dass man vor lauter Angst, Fehler zu machen, künftig lieber gar nicht mehr investiert, meinte Müller.

Von Jana Brechlin