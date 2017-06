Die Kontrollen und ihre Konsequenzen bei Falschparkern in Wermsdorf haben im Gemeinderat zu Diskussionen geführt. Vor allem in der Nähe des Fachkrankenhauses und an Feuerwehrzufahrten sei das Wildparken ein Problem, so die Kritik eines Ratsmitgliedes. Bürgermeister Matthias Müller kündigte an, die Kontrollpraxis zu überprüfen.