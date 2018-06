borna

Im April wurde Dr. Jochen Kinder zum Superintendenten des Kirchenbezirkes Leipziger Land gewählt. Am Sonntag wird er im Liebschützberger Ortsteil verabschiedet, bevor er seine neue Stelle in Borna bei Leipzig antritt. Die Oschatzer Allgemeine Zeitung hatte Gelegenheit, mit Kinder zu seiner Arbeit hier und seinen Erwartungen dort zu sprechen.

Herr Dr. Kinder, Sie verlassen Borna nach 13 Jahren. Sorgt die Landeskirche als Dienstherr für Rotation oder könnte man auch von der Ordination bis zur Rente auf einer Pfarrstelle bleiben?

Es gibt keinen starren Zeitplan für die Dienstzeit eines Pfarrers. Die Kirche schaut auf die Verhältnisse in der Gemeinde, hat auch die berufliche Entwicklung der Ehepartner im Blick. In der Regel sucht der Superintendent aller zehn Jahre das Gespräch mit dem Pfarrer und dem Kirchenvorstand, um darüber zu sprechen, wie es weitergeht. Manchmal ist eine neue Herausforderung gut. Ebenso kann das Gespräch dazu führen, dass alles bleibt, wie es ist.

Für Sie war die neue Herausforderung die richtige Lösung?

Ich habe hier vor 13 Jahren meine erste Pfarrstelle angetreten, war zunächst drei Jahre auf Probe angestellt, so dass jetzt tatsächlich die besagte Zehn-Jahres-Frist heran gekommen war. Die hier gewachsene Vertrautheit ist natürlich kein Grund, nun zu gehen. Ich wurde konkret auf die frei gewordenen Stelle im benachbarten Kirchenbezirk angesprochen und gebeten, mich zu bewerben.

Sie sprachen von Vertrautheit. Viele Gemeindeglieder werden Sie vermissen. Können Sie Ihnen einen Nachfolger versprechen?

Brief und Siegel kann ich dafür nicht geben. Aber die Chancen stehen aus meiner Sicht sehr gut. Es wäre aber durchaus im Rahmen des Normalen, wenn die Stelle ein Jahr vakant bliebe.

Erinnern Sie sich noch an Ihren Dienstantritt vor 13 Jahren?

Ich habe kürzlich in einer Chronik gelesen, wie einer meiner Vorgänger in den 1950er Jahren hier mit großem Zeremoniell herzlich empfangen wurde. Das Zeremoniell gehört in eine andere Zeit, aber die Herzlichkeit ist geblieben. Auch wir wurden mit offenem Herzen aufgenommen. Das war beeindruckend und eine wertvolle Erfahrung.

Sie haben in ihrer Amtszeit hier viele Baustellen geplant und gemanagt. Was waren für Sie die wichtigsten Ereignisse im „kleinen“ Borna?

Diese Frage stellte sich mir Jahr für Jahr beim Verfassen des Weihnachtsrundbriefes. Glockenweihen und Kirchweihfeste sind schon erhebende Momente. Aber ebenso wichtig sind mir unzählige Begegnungen mit den Menschen: Besuche, Gespräche, Sitzungen des Kirchenvorstandes, auch Trauerfeiern. Mein Dienst lebt von diesen Begegnungen. Sie stehen nicht so im Licht der Öffentlichkeit, verschlingen aber auch nicht so ungeheuer viel Zeit und Kraft bei der Vorbereitung wie große Events.

Und wie viel Kraft verschlingt die Arbeit eines so rührigen Bauherrn?

Da musste ich schon aufpassen, dass die Arbeit nicht von der Seelsorge zum Bauüberwacher kippte. Tatsächlich kam einiges zusammen: Es gab viel zu tun. Es gab dank Spenden, Fördermitteln und Engagement der Landeskirche viele Möglichkeiten und nicht zuletzt waren die Menschen in den Orten an ihren Kirchen und dazu gehörenden Gebäuden interessiert. Das waren nicht allein meine Projekte, sondern die der Kirchenvorstände vor Ort, unterstützt von den Baupflegern der Landeskirche. Zu meiner Gemeinde gehörten erst fünf, später acht Kirchen. An allen konnte gebaut werden, darunter auch wirklich große Projekte wie die Pfarrscheune und neue Glocken in Borna, der begonnene Wiederaufbau der Canitzer Kirche, die Sanierung und der Umbau des Altarraumes in Schmorkau, um es bei diesen Beispielen zu belassen.

Sie gehen nun aus dem Dorf Borna in die Stadt Borna. Überwiegt die Freude auf die Stadt oder trauern Sie dem Landleben nach?

Im Gegensatz zu meiner Frau, die aus einem Dorf bei Großenhain stammt, hatte ich bis vor 13 Jahren noch nie auf dem Land gelebt. Das war für mich nicht nur neu, sondern sehr schön. Ich bin zwar kein Experte für Gartenarbeit oder Tierhaltung geworden, schätze aber den Lebensstil hier. Als wir von Borna nach Oschatz umziehen mussten, weil das Pfarrhaus für unsere größer gewordene Familie zu klein war, habe ich das Land schon vermisst. Nun geht es in eine Stadt, die von Bergbau und Industrie geprägt ist. Das erinnert mich an meine Heimatstadt Ahlen, wo es neben vielen Industriebetrieben auch eine Steinkohlenzeche gab. Ich bin gespannt, wie es wird.

Was ändert sich, wenn Sie nicht mehr Pfarrer, sondern Superintendent sind?

Ich bin dann immer noch Pfarrer! Ich wechsle ja nicht den Beruf, sondern übernehme nur eine besondere Aufgabe. In der Bornaer Gemeinde bin ich einer von mehreren Pfarrern und übe die Dienstaufsicht über rund 30 Kollegen aus.

Seit vielen Jahren ist der Strukturwandel in der Kirche ein Punkt, an dem sich viele Diskussionen entzünden. Das Thema wird Sie begleiten…

Mit Sicherheit. Es hat mich sehr in Anspruch genommen und es gibt keine Grund zu der Annahme, dass das im Leipziger Land anders sei. Die Frage, was wir verändern müssen, wenn die Zahl der Gemeindeglieder und die der Mitarbeiter abnimmt, steht in Borna wie in Borna. Das beschäftigt mich bis zu meinen letzten Tagen hier und ich möchte die Debatte noch zu einem gewissen Abschluss bringen. In der Oschatzer Region haben wir uns dafür entschieden, dass der einzelne Kirchturm im Blick bleibt und nicht alle Aufgaben und Angebote zentralisiert werden. Natürlich muss man dann fragen, wie Gemeindeleben an jedem Ort aussehen kann, ob wir neue Formen finden. Ich glaube, es muss dann nicht immer die Predigt mit dem Kantor an der Orgel sein. Vielleicht sollten wir uns an jedem Ort jeden Sonntag treffen und auch ohne Pfarrer beten und aus der Bibel lesen. Ich bin überzeugt davon, dass Gott Menschen berufen wird, die es als Aufgabe für sich annehmen, dass die Kirchen belebt sind und bleiben.

Von Axel Kaminski