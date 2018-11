Cavertitz

Das kommt selten vor: Die Cavertitzer Gemeinderäte mussten auf ihrer Sitzung am Montag ihr Einverständnis für ihren eigenen Bau erteilen. Dabei sind solche Beschlüsse zu Bauvorhaben regelmäßig auf der Tagesordnung, dieses Mal jedoch ist die Gemeinde selbst Bauherr. Konkret ging es um das Verwaltungsgebäude für die Feuerwehr Cavertitz. Die Kommune hatte bereits den Bauantrag dafür beim Landratsamt Nordsachsen eingereicht, das nun seinerseits das gemeindliche Einvernehmen abwartet. Dafür stimmten die Gemeinderäte dann auch geschlossen und machten so den nächsten Schritt zur Umsetzung des Bauvorhabens.

Finanziert werden soll der Neubau mit Fördermitteln aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. Geplant ist eine einstöckige Bebauung auf der frei gewordenen Fläche neben dem bestehenden Gerätehaus. Das „Verwaltungsgebäude mit Sozialtrakt“ soll im Katastrophenfall die zentrale Koordinierungsstelle sein und darüber hinaus der Cavertitzer Wehr dienen. Die Bebauung reihe sich in die Umgebung ein, der Eingangsbereich werde zurückgesetzt und solle mit dem Schlauchturm bündig abschließen, so Bürgermeister Christiane Gürth (parteilos). Aufgrund der sporadischen Nutzung solle die Abwasserentsorgung über eine abflusslose Grube mit einem Fassungsvermögen von neun Kubikmetern gesichert werden.

Für den Beschlussvorschlag musste die Verwaltung prüfen, wie die Pläne für den Neubau in die gemischte Bebauung des Dorfes passen, wie die Erschließung und die Versorgung etwa mit Löschwasser gesichert ist. Nach dem erfolgten Beschluss warten die Cavertitzer jetzt auf die Genehmigung ihres Bauantrages aus dem Landratsamt. Das neue Projekt soll der Feuerwehr, die bisher am Standort keine Duschen, Toiletten oder einen Schulungsraum hat, mehr Platz verschaffen. Erste Kostenschätzungen dafür wurden mit rund 300 000 Euro angegeben.

Von Jana Brechlin