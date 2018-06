Collm

Im Collmer Hohlweg gab es am vergangenen Wochenende wieder viel zu tun. Stühle, Tische und Bierkästen wurden geschleppt, in den Küchen leckere Sachen zubereitet. Das ist immer so, wenn Familie von Dietmar Richter zum Hohlwegfest ruft. Aus einer fixen Idee geboren, hat sich das Straßenfest zu einer festen Tradition entwickelt und fand in diesem Jahr zum achten Mal statt.

Gerade mal elf Familien wohnen in der beschaulichen Straße. Da ist nicht zu befürchten, dass man sich entfremdet, sich die Nachbarn nicht mehr kennen. Gespräche über den Gartenzaun sind Alltag, der Informationsaustausch funktioniert.

Trotzdem ist es etwas ganz anderes, wenn einmal im Jahr alle in gemütlicher Runde zusammen sitzen. Da wird das Jahr ausgewertet, da werden Pläne geschmiedet. Und wie es sich gehört, wird über dies und jenes geschimpft.

Über Probleme mit Abwanderung aus dem ländlichen Raum kann man im Hohlweg nur lachen, die Anzahl der in der Straße ansässigen Familien ist seit dem letzten Hohlwegfest um zehn Prozent gestiegen…

Das Wichtigste an einem Fest sind natürlich Essen und Trinken. Die Hauptspeise hatte Familie Jenetzky organisiert, an Salaten und andere Leckereien war kein Mangel, da es auch Tradition ist, dass jeder etwas mitbringt.

Dass auch im Hohlweg nicht alle gleich sind, wurde eigentlich nur beim Trinkverhalten sichtbar. Während die ersten bei Einbruch der Dunkelheit die Segel strichen, hätte der harte Kern fast noch den Sonnenaufgang erlebt. Und die langjährige Tradition beweist: Wer einmal im Jahr so richtig gemeinsam feiert, kommt auch den Rest des Jahres gut miteinander aus.

Von LVZ