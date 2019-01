Dahlen

Morgen könnten die Mitglieder des Schloss- und Parkvereines dessen zehnjährige Bestehen feiern. Bereits zwei Tage vor der Gründung wurde das erste Neujahrsfeuer auf dem Schlosshof entzündet. Es ist bei Besuchern der Dahlener Heide mittlerweile zu einem beliebten Ziel für den ersten Spaziergang im neuen Jahr geworden.

„Gegründet wurde der Verein von 17 Leuten. Jetzt hat der Verein 85“, nennt der Vereinsvorsitzende Karl Berger diese nicht unwichtigen Zahlen. Besonders freue ihn, dass darunter eine Reihe junger Leute sei. So müsse niemandem darum bange sein, ob sich jemand in Zukunft der Aufgabe stellt, das Schloss zu erhalten und beleben.

In diesem Jahr will sich der Verein dem zweiten Bauabschnitt des 2018 in Angriff genommenen Nebengebäudes zuwenden. Die Sanierung des Daches und von Teilen der Fassade seien anvisiert. Die entsprechenden Anträge habe man gestellt.

Bei den Veranstaltungen setzt der Verein auf Bewährtes wie eben das gestrige Neujahrsfeuer, Halloween oder den Auftritt des Landespolizeiorchesters und wagt sich an Neues. So wird es im Juni im Schloss eine Benefiz-Kunstauktion geben und im September einen Barock-Ball.

Mit der Geburtstagsfeier wartet man im Verein übrigens noch ein wenig. Als Sommerfest sei das doch etwas gemütlicher als in dieser Jahreszeit. Axel Kamniski

Von Axel Kaminski