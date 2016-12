Mügeln. In der Stadtverwaltung Mügeln vollzieht sich eine Verjüngungskur. Drei Mitarbeiter sind in diesem Jahr in den Ruhestand verabschiedet worden. An ihre Stelle traten junge Menschen, die ihre Ausbildung gerade abgeschlossen hatten. So wie aktuell Lisa Richter, die Margitta Scholz als Sachbearbeiterin Finanzbuchhaltung im Amt für Finanzen ablöst. Seit 1991 ist Margitta Scholz bereits in der Stadtverwaltung beschäftigt. Die 63-Jährige tritt zum 31. Dezember ihre Rente an.

Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wählervereinigung Mügeln) verabschiedete die langjährige Mitarbeiterin und wünschte ihr für den neuen Lebensabschnitt viel Gesundheit und alles Gute. „Maßgabe der Stadt ist es, junge Leute auszubilden, um dann Mitarbeiter, die in Rente gehen, zu ersetzen. „Frau Richter begann im September 2013 bei der Stadtverwaltung ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten und konnte diese erfolgreich im Sommer 2016 beenden. Im Anschluss an ihre Ausbildung erfolgte zunächst ein ämterübergreifender Einsatz bis zum 31. Dezember“, ergänzte Hauptamtsleiterin Dörte Eberhardt. Die 19-Jährige hatte nach eigenen Angaben bereits in den Klassenstufen acht bis zehn Schulpraktiker als Einzelhandelskauffrau und Verwaltungsfachangestellte absolviert. Der Bürojob habe sie mehr als gereizt.

Aktuell sind in der Kernverwaltung der Stadt 18 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Abbau ist laut Johannes Ecke nicht geplant, obwohl in den kommenden Jahren weitere Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. „Diese Anzahl entspricht dem Stellenplan und wird auch so gehalten werden müssen. Das ergibt sich schon aus der Vielfältigkeit der Arbeit heraus.“ Deshalb werde die Stadt auch im kommenden Ausbildungsjahr erneut einen Azubi als Verwaltungsfachangestellte oder Verwaltungsfachangestellten ausbilden, in der Hoffnung, dass dieser dann einen weiteren Ruheständler ersetzt.

Für Lisa Richter beginnt jetzt zunächst die sechsmonatige Probezeit, danach stehe ein unbefristeter Arbeitsplatz in Aussicht. Dass Mügeln seine künftigen Mitarbeiter selbst ausbildet, darüber ist der Bürgermeister froh und sagt: Damit müssen wir unsere Fachkräfte nicht auf dem freien Markt suchen.“

Von Heinz Großnick