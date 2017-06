mügeln. Klassische Klavier- und Violinenmelodien erklangen am frühen Samstagabend am Pfarrhaus in Altmügeln. Im Schatten der Bäume des Gartens saßen rund 40 Männer und Frauen. Sie lauschten dem kleinen Konzert, gestaltet von ausgesuchten Talenten der Kreismusikschule Heinrich Schütz unter der Leitung Susanne Hornemanns sowie dem freiberuflichen Musiker und Komponisten Christian Schiel als Solist. Dazu ließen sie sich das mehrgängige Menü schmecken, das der Verein Meine Bischofstadt Mügeln kredenzt hatte.

Unterstützt wurden die Mitglieder beim Kochen wiederum von Sternekoch Marko Ullrich, der den Kochtempel in Stauchitz betreibt. Die vierte Auflage von Klassik und Kulinarik war auch deshalb etwas Besonderes, weil mehrere Partner zum Gelingen beitrugen. Nachdem im vergangenen Jahr pausiert wurde, erwarteten einige Interessierte die Neuauflage bereits sehnsüchtig. So wie Peggy Kuhn, die vor zwei Jahren so begeistert war, dass sie dieses Mal gleich eine Empfehlung an Freunde ausgesprochen hatte. „Das ist ein wirklich sehr genussvoller Abend, liebevoll gestaltet und etwas, was es nicht jeden Tag gibt. Nächstes Mal bin ich wieder dabei“, sagte die Mügelnerin. Ihre auf Empfehlung mitgekommene Freundin Alexandra Reimann, ebenfalls aus Mügeln, empfand die Kombination aus der Kulisse des Pfarrgartens, der Musik und der Bewirtung als besonders ansprechend.

Anke Groß vom Mügelner Stadtmarketingverein gehört zu den Mitorganisatoren und freute sich, dass neben einigen bekannten Gesichtern der vergangenen Jahre auch neue Interessierte dazu gekommen sind. „Letztes Mal haben wir noch 30 Plätze angeboten, dieses Mal mehr. Das hat sich ausgezahlt. Rund die Hälfte der Gäste kommt nicht aus Mügeln. Dass unser Angebot so nach außen strahlt, freut mich besonders“, sagte sie. Ein Glücksfall sei auch das angenehme, nicht zu warme, sommerliche Wetter am Sonnabend gewesen. „Für den Fall, dass es geregnet hätte, wären wir auf den Gemeindesaal in Glossen ausgewichen. Aber das war ja zum Glück nicht notwendig“, sagte sie.

Von christian kunze