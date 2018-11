Dahlen

Ein bisschen wie zu Weihnachten ging es am Dienstagnachmittag in der Christenlehre im Pfarrhaus zu. Allerdings haben die Mädchen und Jungen keine Geschenke aus-, sondern Weihnachtspakete eingepackt. „Eigentlich wollten wir pro Gruppe zwei Pakete für die Aktion ’Weihnachten im Schuhkarton’ versandfertig machen“, erläutert Gemeindepädagogin Karen Sehn. Tatsächlich waren es deutlich mehr geworden, weil die Kinder – oder ihre Eltern – eifrig gespendet und sich von nicht mehr benötigtem Spielzeug getrennt haben. Henriette hatte zum Beispiel Stifte mitgebracht, Richard außerdem noch Spiele und Annabell einen Rucksack, ein T-Shirt sowie Süßigkeiten. „Wir packen die Pakete so, dass in jedem Stifte und Süßigkeiten sind“, erklärt Karen Sehn. Dazu kämen Hygieneartikel wie Bürsten oder Zahnbürsten.

Aktion für Rumänien war erfolgreich

Bevor es ans Packen ging und die Kartons mit Aufklebern versehen wurden, aus denen ersichtlich ist , ob sich darüber eher ein Mädchen oder ein Junge freuen würde und für welche Altersklasse es geeignet ist, hatten sich die Kinder ein Video über die Aktion im vergangenen Jahr angeschaut. Unübersehbar war, dass damals den Kindern in Rumänien eine große Freude bereitet werden konnte.

Armut in Litauen

In diesem Jahr werden die Pakete nach Litauen geschickt. Karen Sehn erklärte den Kindern zuerst, wo dieses Land liegt. Von ihr erfuhren sie auch, dass aufgrund niedriger Löhne viele Eltern im Ausland arbeiten würden. Die Kinder würden deshalb oft bei einem Elternteil, bei Verwandten oder gar in Heimen aufwachsen. „Litauen ist für uns ein schönes Urlaubsland, aber viele Menschen leben dort in Armut“, erklärte die Gemeindepädagogin den Kindern.

Am Wochenende werden die Pakete aus dem Pfarramt abgeholt, damit sie in einer Sammelstelle zu einer größeren Sendung zusammengefasst werden können. Bis dahin ist es noch möglich, Spenden für die Aktion abzugeben.

Von Axel Kaminski