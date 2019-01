Collm-Region

Der Jahreswechsel 2018 zu 2019 ging in der Collm-Region relativ ruhig über die Bühne. Allerdings mussten die Beamten am frühen Morgen des Neujahrstages im Bereich Lampertswalde, Wellerswalde, Gaunitz aktiv werden. Aus diesen Dörfern wurden verstärkt in die Luft gesprengte Briefkästen gemeldet. Es gingen mehrere Anzeigen ein, denen die Polizei jetzt nachgeht. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei auch um die Mithilfe aus der Bevölkerung. So sind Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können. Die Vorfälle ereignete sich am 1. Januar im Zeitraum von 4 bis 6 Uhr. Möglicherweise waren die Täter auch motorisiert unterwegs. Hinweise können unter der Rufnummer 03435/6500 gegeben werden.

Außerdem wurde in der Stadt Oschatz gegen 5 Uhr ein Brand im Bereich der ehemaligen Waagenfabrik gemeldet und durch die Oschatzer Feuerwehr gelöscht. Ein großer Schaden entstand bei dem Feuer allerdings nicht.

Von Hagen Rösner