Wermsdorf

Das Thema ist wichtig und erhitzt die Gemüter: Bisweilen stehen sich Befürworter und Gegner des Impfens unversöhnlich gegenüber. Der 3. Wermsdorfer Gesundheitstag im Fachkrankenhaus Hubertusburg will dabei am 17. Oktober umfangreiche Informationen und Gelegenheit zum Austausch bieten. „Impfen – Schutz für Sie und Ihr Kind vor Infektionskrankheiten“ ist das Motto des Tages, der für alle Interessenten offen ist. Der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Prof. Dr. Michael Borte spricht über Ziel und Hintergrund des Gesundheitstages.

Warum ist das Thema Impfen so ein heißes Eisen?

Es gibt unterschiedliche Positionen und oft fehlt die Bereitschaft, das Gespräch zu suchen, sich zu informieren. Genau das wollen wir zum 3. Wermsdorfer Gesundheitstag aber bieten. Wir laden alle ein, das ist eine Veranstaltung für die breite Bevölkerung und richtet sich an Besucher, die Impfungen gegenüber aufgeschlossen sind genauso wie an Menschen, die damit bisher wenig in Berührung gekommen sind und sich informieren wollen.

Sie sind Mitglied der Sächsischen Impfkommission und diese hat einen Kanon an Impfempfehlungen herausgebracht. Warum ist impfen aus Ihrer Sicht so wichtig?

Weil Impfungen eine der segensreichsten und effektivsten Maßnahmen der modernen Medizin sind. Man kann damit nicht nur Krankheiten verhüten, sondern ganze Erreger durch konsequentes Handeln ausrotten. Ein gutes Beispiel dafür sind die Pocken, die mit Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation Ende der 1970er Jahre weltweit ausgerottet werden konnten. Dagegen muss nun nicht mehr geimpft werden, weil der gefährliche Erreger nicht mehr zirkuliert.

Ein oft gehörtes Argument ist, dass nicht jeder Einzelne geimpft werden muss, wenn es ringsum die Mehrheit tut. Was halten Sie davon?

So funktioniert das nicht. Ich halte Impfen für eine Bürgerpflicht, denn wer sich nicht impfen lässt, riskiert nicht nur, selbst krank zu werden, sondern gefährdet auch all jene, die nicht oder noch nicht geimpft werden können. Das betrifft zum Beispiel Säuglinge, die manche Impfungen erst im zweiten Lebensjahr erhalten können oder Menschen, die wegen einer Immunkrankheit oder einer Immuntherapie nicht geimpft werden dürfen. Haben aber alle anderen den Impfschutz, sind auch diese Personengruppen passiv mit geschützt.

Was geschieht, wenn das Impfen vernachlässigt wird?

Das können wir aktuell am Beispiel der Masern beobachten. Weil es offenbar zunehmend Eltern gibt, die bei ihren Kindern auf diesen Schutz verzichten, bereiten uns Masern immer wieder Probleme. Dabei gab es zur Wende in der ehemaligen DDR vielleicht noch sieben oder acht Masernfälle – die Krankheit war praktisch verschwunden. Im Moment haben rund 80 Prozent der Menschen die zweite Masernschutzimpfung, nötig wären aber 95 Prozent.

Wird so eine Krankheit unterschätzt, nach dem Motto „es ist ja nur eine Kinderkrankheit“?

Das ist Teil des Problems. Kinderkrankheiten sind keine Kleinigkeit, und je älter die Patienten sind, umso schwerer kann der Verlauf einer Krankheit werden. Es gibt Jugendliche, die schwerst erkrankt waren an Masern. Die bekommen dann einen belastenden Hautausschlag und äußerst schmerzhafte Entzündungen, z. B. der Augen – dabei kann man das durch Impfung verhüten.

Gegner führen mögliche Schäden durch die Impfungen ins Feld, die ebenfalls für gesundheitliche Probleme sorgen können.

Deshalb müssen wir immer wieder aufklären: Die Impfstoffe wurden weiter entwickelt und sind sicher. Quecksilber zum Beispiel wird längst nicht mehr verwendet. Viele Gegner handeln aus Unwissenheit, etwa wenn es um die Sechsfach-Impfung bei Babys geht. Dabei sind Kinder im Bauch der Mutter zunächst in einer völlig sterilen Umgebung und schon beim Weg durch den Geburtskanal werden Babys mit Millionen von Keimen besiedelt. Das gibt dem Immunsystem einen richtigen Schub. Die Sechsfach-Impfung ist dagegen wirklich keine große Sache und wird sehr gut vertragen.

Was halten Sie von einer generellen Impfpflicht?

Ich bin ein Verfechter davon. Selbst in den USA heißt es: Keine Impfung – keine Schule, und auch Italien und Frankreich haben die Impfpflicht eingeführt. Das sind demokratische Länder, die diesen Weg zu mehr Schutz für alle gegangen sind. Eine Impfpflicht bedeutet nicht, dass es einen Zwang gibt, aber die Chancen steigen, dass deutlich mehr Menschen immunisiert sind.

Zum Gesundheitstag soll es auch um Empfehlungen für Erwachsene gehen. Ist das Thema in jedem Alter aktuell?

Ja, denn es gibt keine Altersgrenze nach oben. Die niedergelassenen Ärzte sollten den Impfstand ihrer Patienten im Blick behalten und darauf hinweisen, Lücken zu schließen. Einen Schutz gegen Pneumokokken empfehlen wir so auch allen Erwachsenen ab 60 Jahren, eine Grippeschutzimpfung ist bis ins hohe Alter sinnvoll.

Wohin geht die Entwicklung, kommen neue Impfungen hinzu?

Wir freuen uns sehr, dass es künftig auch eine Impfung für Jungen ab neun Jahren gegen die humanen Papillomaviren – kurz HPV – gibt. Für Mädchen gibt es diesen Schutz schon länger, und in der Sächsischen Impfkommission haben wir bereits vor Jahren Impfungen auch für Jungen empfohlen, jetzt zieht die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut nach. Damit können ganze Generationen gegen die sexuell übertragbaren Viren zuverlässig geschützt werden. Neu ist auch ein Impfstoff gegen Gürtelrose, eine äußerst schmerzhafte Erkrankungen, die für die Betroffenen sehr quälend sein kann.

Der 3. Wermsdorfer Gesundheitstag beginnt um 17. Oktober um 16 Uhr in der Ergotherapie (Gebäude 60) des Fachkrankenhauses Hubertusburg. Es gibt unterschiedliche Vorträge zu Empfehlungen für Kinder und Erwachsene, es wird ein aktueller klinischer Fall von Frühsommermeningoencephalitis (FSME) vorgestellt, der durch Impfung hätte vermieden werden können und es gibt Hinweise zu Impfungen in Schwangerschaft und Stillzeit. Außerdem werden zahlreiche weitere Informationen rund um das Thema Impfen bereitgestellt.

Von Jana Brechlin