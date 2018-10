Wermsdorf

Drei überzeugte Experten zum kleinen Pieks gegen Krankheiten bot der 3. Wermsdorfer Gesundheitstag im Fachkrankenhaus Hubertusburg Mittwochnachmittag. „Impfen – Schutz für Sie und Ihr Kind vor Infektionskrankheiten“ war das Motto, für das sich auch viele junge Mütter interessierten. So auch Peggy Hartig, die vor allem wegen ihrer Kinder zu den Vorträgen erschienen ist, da sie beim Kinderarzt auf den Gesundheitstag aufmerksam wurde. Der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Prof. Dr. Borte machte den Anfang mit einem Vortrag zu Impfempfehlungen für Kinder und Jugendliche und schloss die Veranstaltung selbst mit einem Vortrag für Impfungen in der Schwangerschaft.

Todesfälle hätten mit einer Impfung verhindert werden können

Dabei pochte er darauf, dass auch für Erwachsene Kinderkrankheiten äußerst gefährlich seien und meist unterschätzt würden. „Seit 1983 gab es zum Beispiel 99 Maserntodesfälle, die mit einer Impfung hätten verhindert werden können.“ Von der Ausrottung der Masern ist Deutschland noch weit entfernt. „Es gibt noch zu viele nichtimpfende Ärzte“, sagte der Chefarzt und zeigte eindrückliche Bilder von an Masern erkrankten Kindern. Außerdem appellierte er, genau wie seine Nachredner, an die Zuhörer, sich auch unbedingt gegen die Grippe impfen zu lassen, vorzugsweise jetzt im Herbst. Denn das letzte Jahr hat gezeigt, dass nicht nur die ganz Kleinen und die Alten von der Grippe erwischt werden können. Ab diesem Jahr wird sogar die Vierfach-Impfung von den Krankenkassen bezahlt. Diese Kosten wurden im Vorjahr noch nicht von allen Kassen übernommen. Mit dem vierten Wirkstoff hätten im Vorjahr noch mehr Influenza-Erkrankungen verhindert werden können.

Auch in der Schwangerschaft soll geimpft werden

Bei Säuglingen wird die erste Impfung sogar zwei Monate nach der Geburt gesetzt: die Sechsfach-Impfung. Mehrfach-Impfungen seien dabei auf keinen Fall zu anstrengend für den Körper, sondern würden von Ärzten viel lieber durchgeführt als mehrere einzelne Impfungen. Auch in der Schwangerschaft und bei Kinderwunsch sollten Impfungen, soweit es geht, aufgefrischt werden. „In der Schwangerschaft so viel wie nötig und so wenig wie möglich impfen“, ist Bortes Credo.

Warum es trotzdem noch so viele Impfgegner gibt, beantwortet Nils Lahl vom Gesundheitsamt Leipzig ganz einfach damit, dass viele verunsichert seien und deswegen auf Distanz gingen. Zur Orientierung empfiehlt er den Impfkalender, der auch im Internet zu finden ist. Die Unschützbaren schützen ist sein größtes Anliegen: Nämlich diejenigen, die nicht geimpft werden können – wie Säuglinge.

„Beim Impfen geht es nicht nur um mich, sondern auch um meine Familie“, sagte er mit Nachdruck bei seinem Vortrag zur Erwachsenenimpfung. Es gebe auch Menschen, die bestimmte Keime in sich tragen, selbst nicht krank sind, und trotzdem andere anstecken können. Deswegen ist er auch kein Verfechter des feuchten Tanten-Kusses an süße Nichten.

Keine Panik bei verlorenem Impfpass

Für diejenigen, die jetzt verzweifelt ihren Impfpass suchen, hat er einen Tipp: Das zuständige Gesundheitsamt im Herkunftsort kann die bisherigen Impfungen nachvollziehen und eine Kopie erstellen.

Lorenz Uxa, Assistenzarzt in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, stellte im Anschluss einen Fall von Frühsommermeningoencephalitis (FSME) vor, den es mit einer erfolgten Impfung nicht so gegeben hätte. Ein siebenjähriges Mädchen wurde in Süddeutschland von einer Zecke gestochen und erkrankte schließlich. Grundsätzlich sei eine Impfung gegen FSME sehr empfehlenswert, wenn man oft in Unterholz und Wiesen oder in Süddeutschland unterwegs sei.

Der nächste Wermsdorfer Gesundheitstag findet am 13. März 2019 statt und beschäftigt sich mit dem Thema „Sucht und Abhängigkeit“.

Von Katharina Stork