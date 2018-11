Oschatz

Der frühere Stadt- und Kreisrat Albert Pfeilsticker hat in der OAZ-Serie „Auf einen Kaffee mit...“ (OAZ vom 16. November) Klartext geredet. Der CDU-Politiker kritisiert zum Beispiel die aus seiner Sicht fehlenden Diskussionen im Oschatzer Stadtrat und eine ungenügende Abgrenzung des CDU-Stadtverbandes zur AfD. Die OAZ hat dazu Reaktionen gesammelt.

David Pfennig, Grünen-Stadtrat: „Ich war mit Herrn Pfeilsticker nicht immer einer Meinung, habe aber seine klare Haltung schätzen gelernt und auch seine vorausschauende Art, zum Beispiel mit Blick auf die Demografie in Oschatz.“ Die Kritik Pfeilstickers an der Diskussionskultur im Stadtrat kann Pfennig nicht nachvollziehen. „Wer diskutieren will, kann das – davon mache ich auch Gebrauch. Und dass der Oberbürgermeister bei ausufernden Debatten eingreift, empfinde ich als angenehm. Es muss nicht alles zum hundertsten Mal gesagt werden.“ Seitens der Verwaltung fühle er sich ernst genommen. Den Grünen-Stadtrat ärgert, dass Pfeilsticker seine Kritik an der Diskussionskultur im Stadtrat nicht schon früher formuliert hat.

Andreas Kretschmar, Oberbürgermeister: „Die Aufgabenverteilung im Stadtrat wurde vor langer Zeit beschlossen und ist nie Gegenstand einer Kontroverse gewesen, kein Stadtrat hat dies kritisiert. Die Themen rund um das Bad gehören in den Aufsichtsrat. Nur die großen strategischen Entscheidungen trifft der Stadtrat, was er auch getan hat. Wir haben sehr wohl widerstreitende Meinungen diskutiert.“

Thomas Schneider, Linken-Stadtrat: „Ich teile die Kritik von Herrn Pfeilsticker, dass die Entscheidungen im Stadtrat sehr fördermittellastig sind. Manchmal kann durchaus der Eindruck entstehen, dass die Verwaltung alles vordenkt und die Stadträte nur noch zum Arm heben da sind. Vor allem wenn wir uns als Fraktion gegen Erhöhung von Gebühren oder die Erhebung von Beiträgen aussprechen, gibt es oft den Hinweis, es geht nicht anders. So sind die Regularien. “ Den Vorwurf von Pfeilsticker, dass viele Stadträte die Beschlussvorlagen vor den Sitzungen nicht lesen würden und Auseinandersetzungen scheuten, will Schneider nicht auf sich und seinen Fraktionskollegen sitzen lassen. „Wir treffen uns vor jeder Sitzung und informieren uns. Und als Links-Fraktion sind wir sehr streitbar und versuchen, immer wieder zu gestalten. Auch wenn es den einen oder anderen im Stadtrat und die Verwaltung oft nervt .“

Hans-Günter Sirrenberg, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Oschatz-Liebschützberg, zu den Vorwürfen gegenüber dem CDU-Stadtverband: „Aus unserer Sicht stellt sich das ganz anders dar. Wir werden uns aber nicht dazu äußern.“

Von frank hörügel