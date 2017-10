Gewaltaufruf „Krieg dem DFB“ am Oschatzer Skatepool farbenfroh übersprüht

Krieg dem DFB – dieser eindeutige Schriftzug prange bis vor kurzem an der Mauer im Areal des Skatepools am Platschbad. Die Wand ist für Graffiti gemacht – solch eine Botschaft war den Oschatzer Freizeitstätten jedoch ein Dorn im Auge. Sie ließen die „Botschaft“ übermalen – inzwischen ist an der Mauer neue Kunst zu sehen.