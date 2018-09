Ganzig

Zweifel an seinem Sieg hatte Matthias Jähnigen nicht. Das zeigte der Ganziger beim Kürbis-Fest des 250-Einwohner-Dorfes am Sonnabend auch ganz selbstbewusst. Auf seinem T-Shirt stand „Kürbis-König“. Und genau mit diesem Titel darf er sich nun ein weiteres Jahr schmücken, ließ seinen fünf Konkurrenten keine Chance. Die Waage, an der Jähnigens Kürbis am Sonnabend baumelte, zeigte exakt 331,5 Kilogramm mehr an. Damit übertraf er seinen Rekord von 2017 um 68,5 Kilogramm. „Wau“, schrie der Gewinner vor Freude, riss die rechte Faust gen Himmel und genoss den Beifall des Publikums.

Zum zweiten Mal nahmen an dem Wettbewerb Hobbygärtner aus Pulsitz bei Ostrau teil. „Die Kürbis-Kerne haben wir von Matthias Jähnigen bekommen – das sind starke Pflanzen“, sagte Tino Sachse, der mit seinem Bruder Mike, Vater Reiner und Freund Uwe Pasika nach Ganzig gekommen war. „Die Kürbisse brauchen viel Wasser, Dünger und Platz“, fasste er seine Erfahrungen zusammen. Nach der Bestäubung müssten die Blüten der weiblichen Pflanzen zugebunden werden. „Damit nichts anderes reinkommt“,so Tino Sachse.

Jeden Tag 2000 Liter Wasser

Die insgesamt zehn Kürbis-Pflanzen der Sorte „Atlantic Giant“ (Atlantik-Gigant) in seinem Garten wurden täglich mit 2000 Liter Wasser versorgt. Für einen Sieg beim Ganziger Wettbewerb hat es dennoch nicht gereicht. 143,5 Kilogramm zeigte die Waage bei der Frucht aus Pulsitz an, im Vorjahr wog der Pulsitzer Kürbis mit 74 Kilogramm etwa halb so viel.. Bis zu Halloween wird der Riesen-Kürbis noch aufgehoben und danach an die Enten, Hühner und Gänse von Uwe Pasika verfüttert. „Das haben die in drei Tagen weggeschnattert“, sagte er.

Mehr Besucher als im Vorjahr

Mit der Besucherresonanz zum Ganziger Kürbisfest waren die Organisatoren vom Heimatverein, Sportverein mit Unterstützung der Kirchgemeinde und des Jugendklubs zufrieden. „Wir hatten zwischen 300 und 400 Gäste – mehr als im vergangenen Jahr“, sagte Sebastian Sommer.

Weitere Wettbewerbsgewinner: Kürbissuppenwettstreit Steffen Winde, Gummistiefelweitwurf Martin Schreiber und Duggert-Rennen Christoph Merkel

Von Frank Hörügel