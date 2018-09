Mügeln

In dieser Woche erhalten rund 1300 Grundstücks- und Hauseigentümer in den Mügelner Ortsteilen Informationsschreiben aus der Stadtverwaltung. Darin werden sie über den bald beginnenden Breitbandausbau in der Region informiert und zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Diese findet am 28. September in der Turnhalle Altmügeln statt.

Alle Empfänger der Nachricht werden dringend gebeten, den Termin zu der in der Nachricht enthaltenen Uhrzeit wahrzunehmen, um eine Überbelegung der Turnhalle zu vermeiden.

Bis 2020 ans Glasfasernetz

Ziel der nun beginnenden Ausbauphase ist es, alle derzeit als „unterversorgt“ geltenden Ortsteile Mügelns bis 2020 ans Glasfasernetz anzuschließen. Dies gilt besonders für die Ortsteile östlich und nördlich der Stadt. Bis Ende des Jahres haben die betroffenen Eigentümer Zeit, der Telekom mitzuteilen, ob sie ihr Grundstück ans Glasfasernetz anschließen lassen wollen. Solange dies innerhalb der Frist geschieht, ist diese Option kostenfrei. Wer den Antrag erst nach Ende der Frist einreicht, muss mit Kosten von 800 Euro plus Zusatzkosten für weitere Arbeiten rechnen, informiert Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler).

Angebot sollte wahrgenommen werden

„Die aktuelle Option ist ein Angebot, das jeder wahrnehmen sollte“, rät das Stadtoberhaupt. Selbst, wenn der Glasfaseranschluss nicht genutzt werde, erfahre das Grundstück durch die Anbindung eine Wertsteigerung für einen späteren Verkauf.

Von Christian Neffe