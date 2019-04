Oschatz

Mit geschickten Fingern und einem kleinen Rechen entwirrt Yvonne Winkler den „Fitz“ der hauchdünnen Glasfäden, die aus den Düsen kommen. Jetzt laufen die Fäden wieder sauber nebeneinander her. Das macht die Facharbeiterin für Glasfadenherstellung schon seit 30 Jahren. In absehbarer Zeit wird es diesen Job jedoch nicht mehr geben. Denn die letzte derzeit noch genutzte Wanne in der P-D Glasseiden GmbH Oschatz, in der Glas bei einer Temperatur von 1400 Grad Celsius geschmolzen wird, soll Ende Juni abgeschaltet werden. Die Schmelzwanne wurde im Jahr 2006 eingeweiht und hat nun ihr Soll erfüllt. Mit dem Aus für die Schmelzwanne werden nach Angaben der Geschäftsführung keine betriebsbedingten Entlassungen verbunden sein.

Die Glasfasern sollen künftig aus Werken in den USA, Lettland und Russland bezogen und in Oschatz weiter verarbeitet werden. Das sagte Armin Plath, einer von zwei Geschäftsführern des Oschatzer Unternehmens, am Dienstag anlässlich einer Präsentation zur grabenlosen Kanalsanierung, die auf Glasseiden-Gewebe basiert.

Glasfasern kommen künftig aus Dublin

Das 1966 gegründete Glasseidenwerk in Oschatz gehört zur Unternehmensgruppe von Jürgen Preiss-Daimler und ist in der Sparte PD-Fibre Glass eine von neun Produktionsstätten in Europa, den USA, Indien und Russland. Ein Großteil der Glasfasern für den Oschatzer Betrieb, der im Jahr 1993 von Preiss-Daimler aus Treuhandbesitz gekauft wurde, soll künftig aus dem Werk in Dublin ( USA) kommen, da hier die Produktionskosten – insbesondere die Energiekosten – erheblich niedriger als in Deutschland sind.

Im Vorjahr 66 Millionen Euro Umsatz

Nach Angaben von Glasseiden-Geschäftsführer Plath erwirtschafteten die knapp 400 Mitarbeiter in Oschatz im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 66 Millionen Euro.

In dieser Größenordnung soll es in Zukunft auch ohne eigene Glasschmelzwanne weiter gehen. Nach wie vor sollen dann in Oschatz Glasfasern zu Matten, Geweben und Gelegen verarbeitet werden.

Liner für die Sanierung von defekten Abwasserrohren

Eine von vielen Anwendungen für diese Produkte sind sogenannte Liner (Schläuche) für die Sanierung von defekten Abwasserrohren. Die Nachfrage nach diesem Verfahren wächst weltweit, zum Beispiel in der Türkei. Wie das funktioniert, stellten die beteiligten Firmen am Dienstag in Oschatz vor.

Die Liner der Firma BKP Berolina beispielsweise, die nach Angaben von Vertriebs-Geschäftsführer Wilfried Sieweke auch am Bau der Gasleitung Nord Stream beteiligt ist, bestehen aus vier Schichten – eine davon auf Glasseidenbasis. Zuerst wird das alte Abwasserrohr mit einer Roboter-Fräse gereinigt, deren Funktionsweise von der Firma IMS Robotic aus Ottendorf-Okrilla demonstriert wurde. Danach wird der Schlauch über den Kanalschacht in die alte Rohrleitung eingefädelt, mit Druckluft aufgeblasen und an die Rohrwand gepresst. Zum Schluss wird eine Lichterkette durch den Schlauch gezogen. Dabei wird der Liner von dem UV-Licht ausgehärtet. Der große Vorteil dieser Methode: Die Abwasserrohre können ohne das aufwendige Aufgraben der Erdschicht über den Rohren saniert werden.

Versuchsanlage im Dauerbetrieb

Vor knapp einem Jahr wurde im Glasseidenwerk eine Versuchsanlage zur Erforschung von Hochmodulfasern in Betrieb genommen, die seitdem im Dauerversuch läuft. Auf dieser Anlage ruhen die Zukunftshoffnungen für das Oschatzer Werk. Der Facharbeiter für Glastechnik Harald Wienzek ist einer der Glasseidenwerker, die in der Versuchsanlage arbeiten. Er entnimmt Glasproben, trägt die ermittelten Werte in Statistiktabellen ein. Ziel des Unternehmens ist es, nach erfolgreicher Probephase die Spezialfasern in Serie zu fertigen. Die Fasern können zum Beispiel in der Autoindustrie oder der Luftfahrt eingesetzt werden.

