Wermsdorf

Keine große Resonanz hat die Gemeinde Wermsdorf auf die Ausschreibung ihrer Reinigungsleistungen erfahren. Obwohl die Arbeiten aufgrund der Auftragssumme europaweit ausgeschrieben werden mussten, forderten lediglich acht Unternehmen die Unterlagen ab. Der Rücklauf war noch geringer: An der Ausschreibung selbst beteiligten sich letztlich nur zwei Firmen, informierte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) zur jüngsten Gemeinderatssitzung. Ein Grund sei vermutlich der Mangel an Fachkräften beziehungsweise die Befürchtung, für die Dauer des Vertragszeitraumes nicht genügend Personal zu haben, so Müller.

Die Ausschreibung war notwendig geworden, weil nach fünf Jahren der Vertrag mit dem bisherigen Dienstleister zum Jahresende 2018 ausläuft. Jetzt wurden die Arbeiten erneut ausgeschrieben, wiederum für drei Jahre mit der Option auf zweimalige Vertragsverlängerung. Nach Auswertung von zwei eingegangenen Angeboten wurde den Gemeinderäten die Firma Piepenbrock Dienstleistungen aus Leipzig vorgeschlagen. Ab Januar 2019 wird das Unternehmen für rund 207 500 Euro pro Jahr in zwölf kommunalen Einrichtungen die Reinigungsleistungen übernehmen.

Geputzt werden muss demnach im Sitz der Verwaltung im Alten Jagdschloss und außerdem in den fünf Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde, im Bauhof, in der Turnhalle in Wermsdorf sowie in der Oberschule und den Grundschulen in Wermsdorf und Calbitz. Bereits berücksichtigt ist dabei, dass nach der Eröffnung ab Sommer 2019 dann auch die neue Grundschule regelmäßig gereinigt werden muss – zusätzlich zum benachbarten Hort in der alten Poststation, in dem momentan noch die Erst- bis Viertklässler lernen. Außerdem übernimmt die Piepenbrock GmbH auch die Glasreinigung für knapp 5600 Euro jährlich – bei diesem Posten war das Leipziger Unternehmen das einzige, das ein Angebot abgegeben hatte.

Die Wermsdorfer Gemeinderäte folgten dem Vorschlag der Verwaltung und stimmten einmütig für die Vergabe von Reinigungsleistungen.

Von Jana Brechlin