Glossen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Glossen suchen dringend Nachwuchs. „Wir sind auf der Suche nach interessierten Bürgerinnen und Bürgern, die bereit sind, Verantwortung für ihre Mitbürger zu übernehmen und sich ehrenamtlich engagieren wollen“, starten Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wählervereinigung Mügeln) und Stadtwehrleiter Ingo Fischer einen entsprechenden Aufruf. Gesucht werden Männer und Frauen, die 18 Jahre und älter sind, aktiv am Feuerwehrdienst teilnehmen sowie einer vielseitigen und abwechslungsreichen Freizeitbeschäftigung nachgehen möchten. Interessenten sind bei den Kameraden in Glossen gern gesehen und sollten sich bis zum 14. Juli bei der Stadtverwaltung Mügeln melden. „Der Aufruf ist für den Fortbestand der Wehr von großer Bedeutung. Sollten sich keine Kameraden finden, ist die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Glossen weiterhin nicht gewährleistet“, verdeutlichen Ecke und Fischer. In diesem Fall sehe man sich gezwungen, die Wehr zu schließen.

Von Heinz Großnick