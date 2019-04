Glossen

Im April 2005 hat sich der Modellbahnverein Glossen als Bestandteil der Bahnerlebniswelt Glossen gegründet. Im ehemaligen Sozialgebäude des Steinbruchs hatte er sein Domizil. Nun, 14 Jahre später, ist das Geschichte. Am Sonnabend begann offiziell ein weiteres Kapitel in der Vereinschronik. Die Modellbahnfreunde eröffneten mit Gästen aus befreundeten Vereinen und Unterstützern in Mügeln auf der ehemaligen Kegelbahn des „Volkshauses“ und einem Teil des einstigen Kindergartens ihre neuen Räume.

Lange Suche nach Räumen

Lange hatten sie ein neues Domizil gesucht und dabei immer wieder Rückschritte erlitten. Schwer wog dabei der Verkauf des ehemaligen Kindergartens an den Besitzer des in die Jahre gekommenen „Volkshauses“. Die Modellbahnfreunde wollten das Kita-Gebäude von der Stadt pachten und mit Fördermitteln ausbauen. Wurden damit die Pläne, nach Mügeln umzuziehen, hinfällig? Den Verein aufzulösen, stand sogar schon zur Debatte.

Lösung mit Eigentümer

Doch Aufgeben gibt es nicht. Der Vorstand suchte mit dem Eigentümer Stephan Peitsch das Gespräch und eine Lösung konnte gefunden werden. Auf der Basis eines Erbpachtvertrages haben die Modellbahnfreunde nun Räume gepachtet. Und so wurde in den vergangenen Monaten doch emsig gebaut und die Vereinskasse dafür sozusagen „geplündert“. Finanzielle Unterstützung gab es zudem von Sponsoren wie der Obstland AG, von Sven Böhme, Gaby Thomas und dem Immobilienservice Jäger.

„Als Verein ist es uns unter der derzeitigen Konstellation aber nicht möglich, für den Um- und Ausbau Fördergelder zu nutzen“, erklärte der langjährige Vorsitzende des Vereins Wolfgang Topp. Man habe sogar Raumangebote aus anderen Gemeinden gehabt, aber aus Mügeln wegzugehen, sei nie in Frage gekommen, betonte er.

Wichtig sei aber gewesen, ein ebenerdiges Domizil in der Nähe der Schmalspurbahn zu finden, um an Fahrtagen der Döllnitzbahn die eigenen Anlagen für Besucher zugänglich zu machen. „Jetzt haben wir erstmals die Möglichkeit, den gesamten Streckennachbau der Schmalspurbahn von Mügeln bis nach Wermsdorf zu zeigen“, betonte Topp.

Modell soll noch erweitert werden

Sogar ein Stück weiter, bis nach Mutzschen und Neichen, soll das Modell künftig noch erweitert werden. Der Vorstand dankte vor allem Manfred Zimmermann vom Verein für sein unermüdliches Wirken. Der Mügelner Modellbahnfreund hatte sogar Urlaub geopfert, damit wie geplant zu den Osterfeiertagen Besucher empfangen werden können.

Im Außengelände des neuen Domizils gibt es auch reichlich Platz für eine Gartenbahn. Eigentümer Stephan Peitsch zeigte sich beeindruckt von dem, was die Modelbahnfreunde in den vergangenen Monaten geschaffen haben und hofft auf eine gute Zusammenarbeit. Wolfgang Hanns, stellvertretender Bürgermeister, wünschte dem Verein in seinen neuen Räumen viel Erfolg.

Von Bärbel Schumann