Glossen

Traditionell haben in der Vorweihnachtszeit Modellebahnausstellungen Hochkonjunktur. Die Mitglieder des Glossener Modelleisenbahnvereines haben mit hohem persönlichen Einsatz dafür gesorgt, dass die kleinen Bahnen an mehreren Orten der Collm-Region ihre Runden drehen konnten. Aus Sicht von Schatzmeister Sven Kucharczyk hat sich dieser Einsatz gelohnt.

Viele Besucher bei Schau in Mügeln

In Mügeln hatte der Verein rund zwei Wochen lang Gelegenheit, sich im Bürger- und Ratssaal zu präsentieren. „Insgesamt sind 500 bis 600 Bescher gekommen“, schätzt Sven Kucharczyk. Mit den Einnahmen sei er zufrieden. Man habe zwar versucht, auch an den Markttagen in der Adventszeit Publikum ins Rathaus zu locken, aber diese Öffnungszeiten seien nicht auf die erhoffte Resonanz gestoßen. Umso größer sei der Andrang während des Weihnachtsmarktes gewesen. „Am Freitag, nach dem Vorglühen mit dem Heimatverein Altmügeln-Crellenhain, ging der Ansturm so gegen 18 Uhr erst richtig los“, berichtet der Schatzmeister. Eigentlich habe man um diese Zeit die Ausstellung schließen wollen, habe aber mit den verbliebenen zwei Vereinsmitgliedern noch für Bewegung auf den Anlagen gesorgt. In Mügeln habe man unter den Besuchern viel Stammpublikum erkannt, das den Verein schon in dessen Glossener Domizil besucht habe.

Parallel zum Mügelner Weihnachtsmarkt habe der Verein beim vom Schulförderverein Wermsdorf ausgerichteten „Advent im alten Jagdschloss“ ausgestellt. Dort habe man keinen Eintritt kassiert, aber eine Spendenbüchse aufgestellt. Diese sei recht ordentlich gefüllt gewesen. Dem Publikum habe man dort die Module gezeigt, auf denen der Streckenabschnitt Mügeln-Nebitzschen nachgebaut ist.

Während des zweiten Wochenendes der Ausstellung in Mügeln absolvierte der Verein sein „Heimspiel“ am ehemaligen Glossener Gemeindeamt. Beim Weihnachtsmarkt dort ließen die Modellbahner eine Gartenbahn um den Weihnachtsbaum fahren.

Extravagante Anlagen in Oschatz zu sehen

Daneben haben die Glossener die Sonderausstellung im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum bestückt. Dabei stand – anders als in Mügeln – nicht die Strecke des „Wilden Roberts“ im Fokus. Vielmehr sind dort noch bis zum 10. März kleine und kompakte Anlagen, wie die Winterlandschaft im Koffer, die Bahn im Feuerlöscher oder im Fernsehgerät zu sehen.

Die eingenommenen Spenden und Eintrittsgelder helfen dem Verein, sein 2017 bezogenes neues Domizil herzurichten. Die Modelleisenbahner sind Pächter eines Teils des von einer Privatperson erworbenen ehemaligen Kindergartens in der Nähe des Mügelner Busbahnhofes. „Für den Umbau ist keine Förderung in Aussicht“, erläutert Sven Kucharczy. Die Aussichten, Sponsoren zu finden, seien auch eher gering. Also sei die Arbeitskraft der Modelleisenbahner nicht nur beim Gleisbau und der maßstabsgerechten Gestaltung der Kulisse, sondern auch bei weit weniger filigranen Arbeiten gefragt.

Potenziale für neues Vereinsdomizil

Auf jeden Fall bietet das neue Domizil des Vereines die Möglichkeit die komplette Strecke Mügeln-Wermsdorf in der Spurweite H0e, also im Maßstab 1:87, aufzubauen. Das sind immerhin Module mit einer Gesamtlänge von 42 Metern. „Der Platz dort gibt es auch noch her, den Nachbau des Streckenastes von Nebitzschen nach Kemmlitz mit anzubauen“, erläutert Sven Kucharczyk. Natürlich können die Modellbahnfreunde ihren Besuchern auch schon den neuen Triebwagen der Döllnitzbahn in Aktion zeigen. Auf ihrer Anlage fährt er bereits mit dem Beiwagen, dessen Auslieferung im Original noch aussteht.

Noch ist das neue Vereinsdomizil aber nicht fertig. „Unser nächstes Ziel ist es, dass die Gartenbahn zu Ostern auf unserem Gelände fährt“, sagt der Schatzmeister. Außerdem wolle man sich zu Pfingsten und am „ Tag des offenen Denkmals“ zeigen.

Von Axel Kaminski