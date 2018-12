MÜGELN

Eine Chance gibt es noch: Wer an den Feiertagen noch nicht zur Ruhe gekommen ist und nach Entschleunigung sucht, findet sie auf den 750mm-Gleisen zwischen Oschatz und Kemmlitz. Dort finden noch bis Silvester sowie am 5. und 6. Januar die Glühweinfahrten der Döllnitzbahn statt. Drei Mal täglich verkehrt der Dampfzug zwischen Oschatz und Mügeln. Zwei Mal davon zieht die 99584 die Waggons bis nach Kemmlitz hinaus. Mit im Zug: der Packwagen mit dem freundlichen Personal, das Glühwein, Kinderpunsch sowie kühle Getränke ausschenkt. Für denn kleinen Hunger hat man dort neben Bockwurst und Wienern auch Schokoriegel an Bord.

Von Axel Kaminski